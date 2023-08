Rockstadt Extreme Fest a anunțat deja o parte din trupele care vor veni în 2024: cât costă biletele acum

Nici nu s-a încheiat bine ediția din 2023 a Rockstadt Extreme Fest, că organizatorii au anunțat deja câteva din trupele care vor concerta anul viitor la Râșnov, dar și primele prețuri pentru abonamente.

Așadar, dacă ești, în acest moment, la Râșnov, la Rockstadt Extreme Fest, îți place și ți-ai dori să ”repeți figura” și la anul, află că primele 2.000 de abonamente vor costa 550 de lei, iar următoarele 1.500 650 de lei. Evident, prețul ar putea să crească după epuizarea celor 3.500 de abonamente la prețuri speciale.

Ce trupe au fost anunțate deocamdată la Rockstadt Extreme Fest

Până în momentul de față, potrivit paginii oficiale Rockstadt Extreme Fest, în 2024 vei avea ocazia să-i asculți și să-i vezi pe cei de la Arkona, Cattle Decapitation, H09909, Insomnium, Kvelertak, My Dying Bride, Paradise Lost, Suffocation, The Black Dahlia Murder, Bipolar Architecture, Venom INC, Massacre și mulți alții care, absolut evident, vor fi anunțați pe măsură ce va trece timpul.

Mai mult, biletele vor putea fi achiziționate în curând, conform comunicatului Rockstadt Extreme Fest, de pe Facebook.

Ediția de anul viitor marchează aniversarea de 10 ani a festivalului și, în 2024, se va desfășura în perioada 31 iulie – 4 august, la Cetatea Râșnov, județul Brașov.

În concluzie, poate că n-ar fi rău să îți faci rost de cazare încă de acum, de vreme ce, la un asemenea festival, nu este neaparat recomandat să lași nimic pe ultima sută de metri.

Cel mai probabil, va exista, în continuare, zona de camping, dacă vrei să te bucuri șid e festival, dar și de natură, totul în timp ce nu scoți din buzunare foarte mulți bani.

La fiecare ediție a Rockstadt Extreme Fest, rockerii au avut la dispoziție și zona de food, astfel încât să te poți bucura de o mâncare bună, dar și de o băutură răcoroasă, în zilele de arșiță ale perioadei de vară.