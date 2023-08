REVIEW XULU XR1 Pro – probabil cel mai mic PC cu Windows pentru muncă de birou și divertisment. Poți să-l bagi în buzunar, să-l iei în vacanță

S-a dus vremea PC-urilor care îți ocupau un birou întreg sau care erau atât de mari încât trebuie să le ții pe jos și, din când în când, le mai dădeai câte un picior. Xulu XR1 Pro este reprezentantul perfect al noii generații de computere personale. Mic, performant și cu o conectică de invidiat este micuțul din imaginile alăturate.

Ilustrat ca fiind cel mai mic PC cu AMD Ryzen 7, XULU XR1 este desktopul de dimensiuni reduse pe care îl poți folosi într-o varietate foarte mare de scenarii și pentru foarte multe sarcini. Îl poți conecta la un TV pentru un centru de divertisment semnificativ mai capabil decât orice Smart TV de ultimă generație sau îl poți pune pe birou, conectat la un monitor de mari dimensiuni, cu un mouse și o tastatură ca să-ți faci treaba la muncă. Iar când vrei să te relaxezi, îți pui un film 4K, te uiți la podcasturile preferate de pe YouTube sau la noul serial care face valuri pe Netflix. Îți facilitează performanța dorită și, cel mai important, îl poți strecura în geantă dacă vrei să-l iei în vacanță, de la birou până acasă sau invers. E un gadget surprinzător.

REVIEW XULU XR1 Pro – specificații tehnice

Suficient de mic cât să-ți încapă în palmă, XULU XR1 este disponibil într-o varietate foarte mare de configurații, dar indiferent de versiunea pentru care optezi, merită să ai în vedere că vizual nu vor exista diferențe. Mai mult decât atât, poți în orice moment să-i faci un upgrade la cantitatea de memorie RAM LPDDR4 – 3200 până la 64GB și la mediul de stocare de tip SSD.

Dincolo de aceste particularități, te bucuri de un mini-PC cu AMD Ryzen 7 cu 8 nuclee și 16 thread-uri (fluxuri de activitate). Versiunea testată de mine a venit la pachet cu 32GB RAM și 1TB SSD. Conectica include, pe lângă trei porturi USB 3.0, alte trei porturi USB 2.0 și un USB Type C. Acesta din urmă funcționează și ca ieșire video 4K, pe lângă cele două porturi HDMI 2.1 și un Gigabit Ethernet. În final, poți conecta la el până la trei monitoare cu o rezoluție nativă 4K fără emoții cu ajutorul celor trei porturi. Eu l-am folosit în tandem cu un monitor ultra-wide de 34 de inci Philips 31E1C5600 cu o rezoluție nativă de 3440 x 1440 pixeli.

Nu lipsesc WiFi 6e și Bluetooth 5.2 cu chipset Intel. Deși este incredibil de mic, pe lângă mufa de căști, XULU XR1 Pro ascunde și două microfoane. Alimentarea se face printr-un transformator de 12 volți.

În ceea ce privește procesorul, în cazul meu a fost vorba de un AMD Ryzen 7 5800U tactat la 1,9 GHz cu până la 4,4GHz frecvență de lucru în Max Boost. Având un TDP de 15W și un proces de fabricație pe 7 nanometri nici nu consumă foarte multă energie. Ca referință, acest chipset pe arhitectură AMD Zen 3 include și un chipset grafic AMD Radeon Graphics cu 8 nuclee tactat la 2000 MHz.

Toate acestea se traduc prin faptul că se pretează și pentru divertisment 4K sau gaming fără pretenții fabuloase pe partea de grafică. E bun la orice, în pofida dimensiunilor. Ca o notă importantă de subsol, performanța este facilită și de un ventilator destul de puternic a cărui turație o poți monitoriza constant pe ecranul frontal, fără să facă prea multă gălăgie. Pe același ecran vezi ora exactă și temperatura internă. În testele mele intense nu a sărit cooler-ul de 65%, iar în contextul unei temperaturi extreme la mansardă unde am biroul, nu cred că am văzut mai mult de 70 de grade Celsius pe ecran pe perioada benchmark-urilor.

REVIEW XULU XR1 Pro – experiență și performanță

Din momentul în care l-am băgat în priză și l-am conectat la monitor cu cablul HDMI 2.1 inclus în pachet, întreaga experiență a mers ca unsă. A pornit Windows 11 în doar câteva secunde, l-am conectat la rețeaua Wi-Fi din casă și i-am făcut toate actualizările. Pentru placa video și placa de rețea, am descărcat driverele manual de la AMD și Intel doar pentru a fi sigur că am cele mai recente versiuni, iar performanța nu îmi este în niciun fel periclitată.

Pentru teste, am folosit benchmark-urile mele uzuale, dar l-am și exploatat în condiții normale de utilizare. De exemplu, în CrystalDiskMark, SSD-ul intern de la Samsung s-a reflectat într-o viteză de citire de 855,96MB/s și 1051,67MB/s la scrise. În testul de procesor din cea mai recentă versiune de GeekBench 6, scorul Single Core a fost de 1863 de puncte și a sărit la 7.305 puncte în testul multi-core. În testul de placă video din același benchmark am obținut 16.251 de puncte.

Cinebench R23 este un alt benchmark foarte bun pentru procesoare de orice fel, plus că funcționează atât pe Mac, cât și pe Windows. Acesta mi-a generat un scor de 6.353 de puncte în multi-core și 1286 de puncte în Single Core, cu o valoare de multiplicare de 4,94x. Nu în ultimul rând, am folosit ultima versiune de PCMark 10 cu un scor final de 5.898 de puncte defalcat pe Essentials – 10.675 de puncte, Productivity – 9.433 de puncte și Digital Content Creation – 5.588 de puncte.

Insist din nou pe faptul că, în niciun moment, sistemul de ventilare al mini PC-ului XULU XR1 Pro nu a fost exagerat de zgomotos. Nu s-a agățat, nu am identificat fluctuații de performanță, iar temperatura nu a sărit peste 65 – 70 de grade Celsius. În utilizare normală, pentru navigat pe internet sau management de fișiere, temperatura medie a gravitat în jurul valorii de 55 de grade.

Dincolo de asta, m-am uitat la clipuri 4K de pe YouTube și Netflix fără niciun fel de probleme. M-am jucat câteva jocuri de strategie mai dragi, precum Desperados 3 și Command & Conquer Remastered și, din nou, nu am întâmpinat probleme, iar temperatura sau nivelul de zgomot nu au înregistrat fluctuații mari. Este o plăcere să-l folosești și, de fiecare dată când m-am uitat la el, am fost fascinat de dimensiuni. În plus, deși are sigla XULU luminată pe lateral, nu este deranjantă pe timp de noapte. Nici panoul frontal cu datele de temperatură, cooler și oră nu este atât de luminos încât să deranjeze.

Calitatea construcției pare de asemenea foarte bună. Nu pare să fie ușor de zgâriat și face o treabă foarte bună a disipa căldura internă prin toate găurile de ventilație din carcasă. Este un PC simplu și eficient, fără bătăi de cap, perfect pentru birou, dar mai mult decât decent și când vine vorba de distracție.

XULU XR1 este ușor de recomandat, indiferent dacă optezi pentru varianta Lite, Pro sau Max, cu până la 64GB RAM și 2TB de memorie internă. Procesul de achiziție se efectuează prin platforma de crowdfunding Indiegogo folosind această adresă. Prețurile sunt exprimate în dolari Hong Kong, dar fiecare configurație are în descriere și echivalentul în dolari americani. În cazul configurației testate de mine, cu AMD Ryzen 7 5800U, 32GB DDR4 și 1TB SSD, prețul de achiziție este de aproximativ 386 de euro sau 1900 de lei. Ca finisaje, fără impact asupra prețului, poți opta pentru verde ca mine sau albastru, roșu, negru, gri, argintiu și orange.

Configurația de bază cu 8GB DDR4 și 256SSD, pe care o poți upgrada ulterior în confortul căminului, costă 284 de euro sau 1400 de lei. Versiunea cu 64GB RAM și 2TB SSD costă 549 de euro sau 2700 de lei.

În ceea ce privește transportul, livrarea în România a durat aproximativ două săptămâni din momentul în care mi s-a confirmat expedierea. Coletul a fost foarte bine împachetat și, deși a venit la Poșta Română, am avut un număr de urmărire și nu am întâmpinat niciun fel de probleme. În mod surprinzător, am primit chiar și un SMS pentru a merge să ridic pachetul.