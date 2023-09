REVIEW HUAWEI Watch GT 4 – ceasul deștept de la granița dintre fashion și gadget futurist

Puține lucruri sunt la fel de facile precum a te îndrăgosti de un nou dispozitiv inteligent la care te uiți cu jind până nu te mai poți dezlipi de el, iar noul Huawei Watch GT 4 se încadrează de minune în această descriere.

Nu știu cine a fost primul, oul sau găina, dar când vine vorba de dispozitive cu respect pentru simțul estetic al utilizatorilor, este clar că HUAWEI face o treabă din ce în ce mai bună de mult timp, indiferent dacă vorbim de telefoane, tablete și, mai ales ceasuri smart. Noul Watch GT 4 duce conceptul pe noi culmi cu modele atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Eu am testat modelul pentru sexul frumos și, din ce îmi aduc aminte, nu am mai utilizat un terminal atât de particular feminin în cel mai bun mod cu putință. Ceasuri impozante sau memorabile pentru bărbați sunt sunte, dacă nu mii, dar de partea cealaltă a baricadei, interesul producătorilor nu pare să fie la fel de mare.

Tocmai din acest motiv, ce au reușit chinezii de la HUAWEI este cu atât mai lăudabil. Fără compromisuri pe partea de monitorizare a efortului fizic și de încurajare a unui stil de viață mai sănătos și echilibrat, Watch GT 4 este în primul rând un partener de nădejde pentru cei și cele care apreciază frumosul. Este o materializarea în formă fizică a nivelului de sofisticare asociat în mod tradițional ceasurilor clasice elvețiene, cel puțin aceasta este părerea mea. Pare un clasic, iar câteva secunde de utilizarea sunt suficiente ca să fii convins de această nouă etapă în evoluția smartwatch-urilor de top.

REVIEW HUAWEI Watch GT 4 – ce știe, ce poate

Noul Watch GT 4 este disponibil în două variante de dimensiune și design. Varianta masculină sare la 46 milimetri în diametru și poartă numele Dynamic Octagon, pe când cea aurie ”ivory gold” se încadrează în 41 de milimetri și amintește de un medalion. Ambele filozofii de design sunt luxuriante, cu accent pe performanță.

Senzorul TrueSeen ajuns la generația 5.5 face de acum o treabă și mai bună în a-ți monitoriza sănătatea inimii și, mai ales, calitatea sau absența somnului. Dacă îl iei în aventură, senzorul GPS de înaltă precizie îți înregistrează fără emoții fiecare pas al expediției și îți generează rapoarte pe care le poți partaja cu ușurință. O serie de instrumente software opționale, disponibile pentru GT 4, te ajută să extinzi și mai mult nivelul experiențelor fizice pe care le experimentezi. Apropo nu lipsesc o multitudine de brățări care, în combinație cu fețele de ceas personalizabile, te ajută ca ceasul de la mână să fie doar al tău, din toate punctele de vedere. Lista variantelor include Black, Brown, Green, Grey la masculin și White, Light Gold, respectiv Silver pentru fete.

Cele mai noi și mai capabile ceasuri deștepte de la Samsung nu funcționează cu iPhone, iar dacă te ambiționezi să le utilizezi în tandem cu un Android, te poți aștepta la o serie stufoasă de compromisuri de funcționalitate. HUAWEI a mers în direcția complet opusă și, probabil, va câștiga semnificativ mai mulți fani, mai ales din curtea Apple. Nu de alta, dar gigantul din Cupertino nu pare să cocheteze prea curând cu schimbarea radicală a designului pătrățos în favoarea unui clasic rotund, iar chinezii din spatele Watch GT 4 bifează tot ce ți-ai dori de la un astfel de aparat. Nu trebuie decât să-ți instalezi HUAWEI Health pe terminalul tău cu iOS sau Android pentru a facilita împerecherea.

Un produs premium și de mare finețe, cu 17 procese ascunse în spatele efortului de construcție și finisare, noul GT 4 pare scump indiferent dacă mergi pe modelul Stainless Steel, Light Gold sau Silver Edition. Toate iterațiile integrează elemente aurii sau accente din același spectru cromatic pentru a rezona cu luxul clasic.

La bază, ecranul este un AMOLED de 1,43 sau 1,32 inci cu o densitate de pixeli de 326 PPI, respectiv 352 PPI, în funcție de varianta aleasă, masculină sau feminină. Rezoluția este egală în ambele cazuri, 466 x 466 pixeli. În ceea ce privește personalizarea dincolo de brățară și cadran, conform producătorului, discutăm de peste 10.000 de fețe de ceas de la HUAWEI sau terți. Apropo, îl poți folosi și în modul ”Always on Display”(AOD), dacă vrei să vezi ora exactă și alte câteva informații utile în permanență, nu doar când îl orientezi către privirea ta.

REVIEW HUAWEI Watch GT 4 – partenerul pentru un stil de viață mai sănătos

Împreună cu aplicația HUAWEI Health de pe iPhone sau Android și a multitudinii de senzori de la interior, Watch GT 4 face o treabă semnificativ mai bună în a-ți măsura ritmul cardiac, calitatea și durata sesiunilor de odihnă, ciclul și nu numai. Împreună cu toate aspectele care îți definesc sănătatea fizică, integrate într-o interfață ușor de înțeles și de partajat cu persoanele importante din viața ta, acest smartwatch te ajută să știi ce se petrece cu tine și, mai ales, de ce.

Spre deosebire de generațiile trecute, senzorul TrueSeen 5.5+ dotat cu o serie de algoritmi de inteligență artificială și ”antrenament” pe bază de rețele neurale îți oferă datele de care ai nevoie, când ai nevoie, chiar și dacă nu vorbim de condiții ideale de măsură, când ești transpirat, în timpul exercițiilor sau la temperaturi ambientale scăzute. Oxigenul din sânge și nivelul de stres sunt de asemenea cuantificate în permanență. În mod evident, HUAWEI insistă pe faptul că un ceas inteligent nu înlocuiește un echipament medical profesionist și, cu atât mai puțin, o vizită la medic. Ce face în schimb este să te monitorizeze constant și cât se poate de precis, ca atunci când ajungi într-un final la doctor să ai mai multe să-i oferi dincolo de ”am amețit ier un pic pe la amiază” sau ”după ce am pedalat în weekend, m-am simțit moleșit câteva ore”.

Ce m-a încântat cel mai mult este aplicația prietenoasă care ascunde nu doar date despre efortul tău de peste zi sau somnul de peste noapte, dar și sfaturi. Îți creează un context în jurul acelor cifre ca și cum toate datele numerice din capturile de ecran de mai sus sunt niște actori în filmul complex al zilei sau săptămânii tale. Depinde doar de tine ce faci cu acel ”film”, dacă te ambiționează să fii mai sportiv, mai atent la dietă sau, cel mai important, la odihnă, somn, relaxare.

Că tot ziceam de sport, într-un mod aproape previzibil, HUAWEI Watch GT 4 te încurajează să fii mai activ prin inelele de activitatea pe care le poți personaliza pentru a fi mai ușor sau mai dificil de parcurs. În plus, transformă în calorii pierdute o serie mai stufoasă de activități și tipuri de sport ca niciodată, iar când vezi că performanțele tale se transformă într-un fel de medalii pentru o competiție a ta cu tine, începe să fie din ce în ce mai dificil să nu te simți motivat.

Dacă vrei să duci stilul de viață sănătos și mai departe, noul Watch GT 4 incorporează aplicația Stay Fit pentru o monitorizarea precisă a caloriilor consumate prin efort fizic și a celor de care te bucuri cu fiecare masă, mic dejun, prânz și cină. Ideea de bază nu este să devii paranoic când vine vorba de fiecare gram de mâncare, ci să înțelegi mai bine progresul sau regresul tău în materie de kilograme.

REVIEW HUAWEI Watch GT 4 – experiență și concluzie

Nimic nu este mai important la un ceas inteligent decât autonomia. În opinia mea, acesta este detaliul care te face să adopți sau să renunți la un smartwatch, de multe ori poate chiar mai mult decât designul, iar cei de la HUAWEI nu au neglijat niciodată acest aspect și, aproape de fiecare dată, sunt cu mult peste concurență. Eu, de exemplu, sunt utilizator de Apple Watch și, deși s-ar putea să prindă două zile departe de priză, te chinui testul de mult ca să te lauzi cu o astfel de performanță.

HUAWEI promite până la 14 zile de utilizare mixtă pentru modelul de 46 milimetri și 7 zile pentru varianta de WATCH GT 4 de 41 milimetri. Ideea este că poți cu adevărat să-ți măsori somnul câteva zile bune, fără să fii stresat dimineața sau seara să-l pui repede la priză. Eu l-am testat vreo 3 zile, iar bateria la modelul feminin nu a coborât încă la nivelul de 60%. Ca un detaliu absolut fascinant, acest ceas vine cu ”reverse charging” pentru situațiile de extremă urgență în care poate vrei ”să dai” un pic de curent telefonului, de exemplu.

Navigarea printre aplicațiile de pe ceas este cât se poate de prietenoasă, iar cardurile cu informații și notificări sunt simplu de parcurs și eliminat. Astfel, nu ratezi niciodată informațiile de care ai nevoie, când ai nevoie de ele, indiferent dacă vorbim de notificările de pe WhatsApp, Messenger, vremea probabilă sau îndemnul de a te ridica în picioare. Poți să vorbești la el când te sună cineva și se aude decent și, cu toate că l-am folosit în tandem cu un iPhone, poți declanșa o captură foto sau video pe telefon prin Watch GT 4 de la câțiva metri distanță. Simplu și rapid.

Una peste alta, HUAWEI Watch GT 4 este un ceas frumos, andurant, cât se poate de deștept și prietenos. Nu trebuie să citești manualul pentru profita de cea mai mare dintre funcțiile pe care ți le pune la dispoziție. Chiar și dacă îl folosești doar ca ceas, va întoarce suficient de multe priviri încât să fi mândru de alegerea făcută. Este mixul perfect între clasic și modern.

Pentru a precomanda HUAWEI Watch GT 4, în perioada 14 septembrie – 1 octombrie, poți folosi HUAWEI Store. În ceea ce privește oferta de lansare, noul smartwatch vine la pachet cu FreeBuds SE 2 cadou. În plus, ai 10% reducere pe loc la noul smartwatch. Codul de reducere se afla în pagina produsului în loc de Cupon de discount 10% pentru toți abonații la newsletterul HUAWEI Store. De asemenea, primești 2% din valoare produsului înapoi in puncte HUAWEI – pana la 37 lei în puncte HUAWEI, care pot fi transformate in discount la următoarele comenzi. Nu lipsesc livrarea gratuită, posibilitatea de 12 rate fără dobândă și, doar prin intermediul HUAWEI Store, poți achiziționa modelul de 46 milimetri într-un finisaj verde (Green).

În ceea ce privește prețul efectiv de achiziție, HUAWEI Watch GT 4 pentru bărbați poate fi achiziționat în următoarele variante, Black (curea din fluoroelastomer) – 1199 lei, Brown (curea din piele) – 1299 lei, Green (curea verde din material reciclat, design al bezelului GMT) – 1299, Grey (curea metalica, design tip unibody) – 1599 lei. Modelul feminin de Watch GT 4 este disponibil în iterațiile White (curea de piele alba) – 1199 lei, Light Gold (curea tip Milanese) – 1399 lei și Silver (curea metalica) – 1899 lei.