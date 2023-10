REVIEW HUAWEI FreeBuds Pro 3 – căștile perfecte ca să te rupi de lumea reală cu muzica preferată

HUAWEI are o lungă experiență când vine vorba de realizarea unor căști cu adevărat wireless, iar tradiția continuă cu noua ediție de FreeBuds Pro 3, probabil cele mai bune produse din această categorie de pe piață.

Nimic nu este mai plăcut decât să testezi un produs în care ai încredere că poate rezona cu cei mai exigenți dintre consumatori, iar noile FreeBuds Pro 3 de la HUAWEI se încadrează de minune în această categorie. Fără a avea neapărat un design revoluționar, acestea integrează un sistem de control semnificativ mai precis și eficient decât al concurenței. Strălucesc fără să fie ostentative și au nivel impresionant al anulării zgomotului de fond.

Dacă le folosești pentru videoconferințe sau apeluri telefonice, mai mult decât pentru audiție, interlocutorii tăi vor fi plăcut impresionați de modul cât se poate de clar în care ”îți trece” vocea, chiar și într-un mediu zgomotos. Acesta din urmă este meritul tehnologiei proprietare Pure Voice 2.0. Apropo, funcționează de minune și împreună cu mai multe dispozitive simultan, chiar și dacă vorbim de un iPhone și un Mac, precum în cazul meu.

În timp ce majoritatea căștilor complet wireless de pe piață se bazează pe atingerea sau mângâierea unor suprafețe sensibile ce funcționează ca un touchpad de dimensiuni reduse, HUAWEI a optat pentru un fel de butoane fizice. Zic ”un fel”, pentru că, în practică, trebuie să strângi extremitatea, bețișorul de la capăt, ca și cum ai face un click de mouse. Deși este relativ dificil de explicat în cuvinte, experiența este una mult mai satisfăcătoare și exactă, mai ales că funcționează în egală măsură pe casca dreapta și cea stângă. Nu de alta, dar poate sunt situații în care lași una din căști în carcasă și nu vei avea parte de vreun compromis de funcționalitate în interacțiunea cu telefonul, laptopul sau tableta ta.

REVIEW HUAWEI FreeBuds Pro 3 – specificații tehnice

HUAWEI FreeBuds Pro 3 sunt cele mai noi și mai performante căști din portofoliul chinezilor. Acestea sunt disponibile pentru achiziție într-una din trei culori, Ceramic White, Green și Silver Frost. Acestea din urmă sunt cele care mi-au picat mie în mână în urmă cu câteva zile sub forma cele mai plăcute experiențe tehnologice din ultimele luni. În cutia lor, găsești trei seturi suplimentare de capete de silicon, iar din aplicația de mobil HUAWEI AI Life poți testa în doar câteva secunde dacă potrivirea cu urechile tale este sau nu perfectă. Încărcarea se realizează printr-un cablu USC Type C de câțiva centimetri pe care, de asemenea, îl găsești împachetat frumos în cutie.

Căștile sunt capabile să-ți redea fără probleme o plajă de frecvențe între 14 Hz și 48 kHz prin intermediul a două drivere individuale în fiecare dintre cele două HUAWEI FreeBuds Pro 3. Difuzorul pentru frecvențe joase are 11 milimetri și sunt șanse mari să te trepideze în cel mai plăcut mod până la tâmple. Particularitățile legate de experiența audio le voi detalia însă mai jos.

Citește și: REVIEW HUAWEI nova 11 Pro – telefonul frumos și bun pe care nu-l scapi din mână

Cel puțin în teorie, HUAWEI FreeBuds Pro 3 se bucură de o îmbunătățire cu 50% a abilităților de anulare a zgomotului de fond în raport cu bătrânele HUAWEI FreeBuds Pro 2. De această dată, vorbim de Intelligent ANC 3.0, un sistem de anulare a zgomotului de fond adaptiv ce folosește inteligență artificială pentru a face o treabă și mai bună în a te ajuta să te concentrezi mai ușor pe ceea ce contează mai mult, vocea interlocutorului și muzica ta preferată. În practică, se comportă minunat în a te separa de haosul cotidian, de zgomotul motoarelor de la mașini, al haosului de la metrou sau din tren, al aspiratoarelor din casă.

Deși vorbim de niște căști wireless și, în mod tradițional, am asociat calitatea audio peste medie cu căști cu fir, acestea sunt certificate independent pentru a atesta performanța lor deosebită, mai ales în tandem cu un conținut audio de înaltă rezoluție și fidelitate. În acest context, merită avut în vedere că suportă codecurile LDAC și H2HC 2.0, dar mai ales, sunt certificat HWA și Hi-Res Audio Wireless, pentru o rată de transmisie fără întreruperi a sunetului de până la 990kbps.

Nu contează dacă le folosești în tandem cu un PC, Mac, laptop cu Linux, iPhone, iPad, telefon sau tabletă cu Android. Se comportă la fel de bine și, printr-un sistem eficient multi-point, le poți împerechea rapid cu două dispozitive simultan. Deși funcționează fără niciun compromis pe partea de performanță fără aplicația de HUAWEI AI Life pentru Android sau iOS, aceasta din urmă îți facilitează ajustarea mai multor particularități ale experienței audio.

De exemplu, după cum se poate vedea în capturile de ecran de mai sus, poți activa rapid o serie de preseturi pe partea de egalizator. Pe lângă Implicit, ai Amplificare bas, amplificare înalte, Voci, Simfonie, Hi-Fi Live. Efectul începe să se simtă în timp real, de la prima atingere a sistemului dorit. Tot AI Life te ajută să vezi cât de bine stai cu bateria la câști și la carcasă. Le poți localiza dacă le-ai pierdut și, nu în ultimul rând, poți ajusta nivelul de anulare a zgomotului de fond.

În ceea ce privește autonomia promisă de HUAWEI, noile FreeBuds Pro 3 sunt livrate cu 31 de ore de audiție împreună cu carcasa. Audiția continuă, după o încărcare completă, gravitează în jurul a 6 ore și jumătate. Din experiența mea, s-ar putea să prinzi chiar mai mult decât atât, în funcție de volumul de audiție. După vreo 3 ore de audiție continuă, cu volumul la 60%, autonomia căștilor a coborât la doar 63%.

După cum te-ai aștepta, pe lângă împerecherea foarte prietenoasă cu gadgetul tău preferat, căștile fac o treabă foarte bună și când vine vorba de a-ți pune muzica sau clipul video pe pauză atunci când le scoți din ureche, fie și doar pentru câteva momente de dialog. Totul a funcționat ca uns.

REVIEW HUAWEI FreeBuds Pro 3 – experiență superlativă

Nu pot insista suficient pe cât de important este să faci teste cu toate cele patru perechi de capete din silicon pe care le primești împreună cu noile FreeBuds, perechea montată și cele trei din cutie. Este aproape imposibil să nu găsești o soluție de fixare perfectă pentru dimensiunea și forma urechilor tale. Acest aspect este esențial pentru a te bucura de ce sunt capabile acest căști și a conștientiza efortul tehnologic din spate. Acesta este și motivul pentru care, în aplicația HUAWEI AI Life, există un ”Test de potrivire a adaptorului auricular”.

Când simți că nu-ți mai fug din urechi, poți începe testele și, în mod autentic, poți da startul unor momente uimitoare de audiție. Din nou, deoarece contează și calitatea conținutului, nu doar a căștilor, eu am folosit Apple Music cu modul Lossless / Dolby Atmos activat. O bucurie.

Back to Black de la The Cooltrane Quartet feat Dinah York începe cu un contrabas pe care îl simți în piept într-o manieră surprinzător de realistă, iar când intră în ecuație pianul și percuția, conștientizezi și spațialitatea surprinzătoare de care sunt capabile căștile HUAWEI FreeBuds Pro 3. Apropo de joase, Clean de la The Acid, deși începe cu niște medii discrete face o treabă foarte bună în a te transpune într-un film suprarealist după aproximativ 10 – 15 secunde când intră în ecuație bașii. Faptul că vocea este din același spectru de frecvențe nu face decât să pună și mai multă presiune pe centrii tăi nervoși în cel mai plăcut mod cu putință. La un moment dat, parcă simți joasele în centrul frunții.

De distorsiuni nu poate fi vorba, nici măcar la volum maxim, sub nicio formă. Căștile se aud atât de bine încât este foarte important să nu abuzezi de volum. Cum citeam în urmă cu aproximativ un deceniu pe o cutie de Beats by Dr. Dre, ”Sănătatea urechilor tale este în mâinile tale”. Deși timp de câteva decenii ne-am obișnuit să dăm volumul mai încet când ne confruntam cu distorsiuni, când acestea lipsesc cu desăvârșire, filtrul este decența ta. Nu neglija acest aspect, mai ales în contextul experienței superlative puse la dispoziție de FreeBuds Pro 3.

Tot spațialitatea, mi-am făcut-o obiceiul să o măsor cu Rapsodia Nr.1 în La Major interpretată de Orchestra Simfonică Muntenia și Daniel Jinga. Indiferent dacă apreciezi sau nu muzica clasică, când închizi ochii, după aproximativ două minute de audiție, sentimentul este că te afli pe scenă strecurat prin aproximativ 100 de instrumentiști talentați, aproape că le auzi respirația. Deși ai crede că pare SF, te mângăie pe suflet, parcă îți trezește patriotismul latent din tine la cum se aude fiecare notă gândită de George Enescu. Dacă vrei ceva mai actual, dar la fel de complex ca amplasare a instrumentelor în jurul creierului tău, Flori de Spin de la Alexandrina îți aduce parcă o mostră de pădure cu greieri, rândunici și nu numai în completarea vocii calme și liniștitoare a artistei.

Someone Like You de la Adele continuă să fie o referință foarte bună pentru a testa precizia reproducerii nu doar a cuvintelor, dar a emoțiilor din voce. Cu FreeBuds Pro 3, întreaga audiție pare mai degrabă o șezătoare cu un prieten bun care îți spune prin ce a trecut, decât o mostră de emoție înregistrată pe un disc. E lângă tine, pare că se uită la tine, o vezi, fără distrageri, fără să-ți fugă mintea la stresul cotidian. Din același spectru, A concert six months from now de la Finneas, înregistrată în pandemie te învăluie într-o poveste frumoasă spusă parcă cu ajutorul unui defazaj discret între casca stângă și dreaptă pentru a amplifica și mai mult experiența stereo fără cusur acestor căscuțe de top.

Aș fi fost aproape ignorant să nu ascult măcar câteva piese de la Iron Maiden cu HUAWEI FreeBuds Pro 3, pentru combinația perfectă de haos și muzicalitate îmbinate perfect, fără niciun fel de distorsiuni. The Writing on the Wall de pe cel mai recent album, Senjutsu, este o baladă rock cu o poveste complexă în spate care trece de minune prin noile căști wireless de la HUAWEI. Fără imperfecțiuni, fără o ”încâlcire” ciudată a instrumentelor, totul este la locul său, iar vocea este cât se poate de clară și în centrul atenției.

REVIEW HUAWEI FreeBuds Pro 3 – concluzie

Este ușor să te îndrăgostești de niște căști bune, iar HUAWEI FreeBuds Pro 3 au toate ingredientele pentru a te convinge să-ți asculți toată muzica din nou. Autonomia este peste medie, funcționează de minune în tandem cu orice ai prin casă și arată frumos. Sunt confortabile în urechi, iar controlul, interacțiunea cu muzica este cât se poate de satisfăcătoare prin apăsări simple, duble sau triple. Nu ai ce să le reproșezi, decât să te bucuri că nu te vor lăsa prea curând.

Noile căști de la HUAWEI sunt disponibile pentru achiziție începând cu această săptămână, 18 octombrie 2023, la prețul de 999 de lei în spatele acestui link. Fiecare comandă se bucură de livrare gratuită și rapidă, ai posibilitatea achiziției în 12 rate fără dobândă și, dacă vrei, le poți cumpăra prin intermediul cardului Sodexo. Nu în ultimul rând, se reflectă în 999 de puncte în contul tău de pe site-ul HUAWEI pe care le poți folosi pentru reduceri la achiziții ulterioare.