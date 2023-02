REVIEW Close – filmul belgian de la Oscar pe care ori îl urăști, ori îl iubești: nu există cale de mijloc

Close este un film co-producție belgiano-olandeză, care a avut norocul de a intra în cursa pentru cel mai bun film străin, la premiile Oscar ce vor avea loc anul acesta.

În dorința de a fura un pic startul, am făcut tot posibilul pentru a viziona, la rândul meu, această peliculă pe care o lăuda aproape toată lumea „bună” și care, în definitiv, a intrat la Oscar.

Totuși, nefiind foarte convinsă că Oscarurile sunt un criteriu, deși așa se presupune, am vrut să mă conving „cu ochii mei” – ceea ce am și făcut, de altfel.

Close, un film care amintește foarte mult de Banshees of Inisherin, doar că este dus pe un făgaș un pic nișat

La fel ca After Sun, acesta nu este neaparat un film pentru oricine, de vreme ce nu vorbim nici Avatar: The Way of Water și nici Top Gun: Maverick.

Totuși, aș remarca o oarecare asemănare de scenariu cu The Banshees of Inisherin, doar că raportat la doi actori minori care, într-o oarecare măsură, se află, de asemenea, într-o situație imposibilă, doar că una care se duce într-o direcție pe care unii ar putea-o considera constroversată.

Și pentru că tot am ajuns la acest subiect, aproape că realizez de ce pelicula ar putea să nu fie pe placul unora, obișnuiți să viețuiască clasic sau, mai bine zis, „tradițional”.

Chiar și așa, dacă faci parte din categoria oamenilor dispuși să-și deschidă mintea în fața fiecărei oportunități, Close te va emoționa până la lacrimi și-ți va lăsa în suflet un gol cam la fel de mare ca After Sun sau The Banshees of Inisherin.

Filmul vine de la regizorul Lukas Dhont, iar rolurile principale sunt interpretate de Eden Dambrine (Leo) și Gustav De Waele (Remi).

Cei doi mici actori joacă atât de bine încât poți avea momente în care să uiți că sunt copii. În mod cert, cel puțin despre Eden Dambrine vom mai auzi pe viitor.