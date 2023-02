REVIEW After Sun – filmul irlandez care reușește să-ți „trezească demonii din somn”: de ce merită actorul Paul Mescal nominalizarea la Oscar

After Sun este unul dintre cele mai recente și interesante filme irlandeze de anul acesta. De fapt, se poate spune că cinematografia irlandeză a tras recent lozul cel mare și îți voi explica imediat de ce.

Cu toate că nu a intrat la nicio altă categorie, After Sun este reprezentat anul acesta la premiile Oscar, iar acest lucru se datorează prestației actoricești de excepție a tânărului actor, Paul Mescal.

Mescal concurează la categoria cel mai bun actor, alături de Austin Butler (pentru Elvis), Brendan Fraser (pentru The Whale), Bill Nighy (pentru Living) și, bineînțeles, Colin Farrell (pentru The Banshees of Inisherin – film, de asemenea, irlandez, care a bifat extrem de multe categorii anul acesta).

Paul Mescal, prestație actoricească de excepție în irlandezul After Sun

Din start te voi avertiza că After Sun nu este un film neaparat ușor de privit, iar asta nu neaparat din motivele pe care le-ai putea bănui.

Începe destul de greoi, dându-ți impresia că „nu se întâmplă nimic în filmul ăsta”, totul ca, ulterior, să înțelegi care este rostul lui în viața ta.

Evident, dacă ai copilărit în anii ’90, ai șanse reale să empatizezi un pic mai mult cu această peliculă, de vreme ce îți poți vedea copilăria desfășurându-se în fața ochilor. Hainele, muzica, sentimentul… totul te duce înapoi în vremurile în care aveai zece ani, aveai senzația că ai o mie de probleme însă, în realitate, nu aveai niciuna care să conteze acum.

În consecință, nostalgia va reuși să pună stăpânire pe sufletul tău dacă, din întâmplare, se îndeplinesc condițiile de mai sus.

N-aș spune că acest film este pentru toată lumea, însă, categoric, nu este un film de Zmeura de Aur, ba dimpotrivă. Are o oarecare doză de sensibilitate căreia, dacă îi dai ocazia, va izbândi să te compleșească spre sfârșit.

Paul Mescal, interpretul rolului principal, își duce misiunea până la capăt într-un mod absolut senzațional, de aproape că te face să nu știi cu ce irlandez să ții la Oscaruri: cu el sau cu Colin Farrell.