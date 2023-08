REVIEW Bang & Olufsen Beosound A1 – coloana sonoră a aventurilor tale într-o boxă Bluetooth pentru pasionații de detalii

E ușor să te îndrăgostești de o boxă care sună bine. Te transpune într-un univers paralel la o apăsare de buton, te mângâie pe suflet, te convinge să-ți asculți muzica preferată din nou. Cam așa funcționează și Bang & Olufsen Beosound A1, ajunsă la a doua generație.

Bang & Olufsen este un fel de cult pentru oamenii care trăiesc intens la granița între entuziasmul pentru design de calitate și experiențe audio superlative. Cu o istorie de aproximativ 100 de ani pe tărâmul celor care comercializează ”frumosul” la cutie, danezii nu se joacă nici când vine vorba de boxe portabile. Așa se explică faptul că Besound A1 nu este doar o boxă Bluetooth ci, din multe puncte de vedere, ar putea fi cea mai bună pentru dimensiunile sale.

REVIEW Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen – specificații

Promovată ca ”mică într-un mod mare”, boxuța care îți încape în palmă și se agață de mână cu o brățară din piele de foarte bună calitate, pare media perfectă între anduranță și confort. Din momentul în în care o iei în mână, parcă emană trăinicia pe care o asociezi cu un produs care nu are moarte, care și când va colecta patina timpului, va dezvolta o aură de fascinație. Va avea farmecul lui. În același timp, la 558 de grame nu-ți rupe mâna pe termen lung, mai ales dacă, repet, îți pasă de experiența audio. În rest, vorbim de un cerc perfect cu diametrul de 13,3 centimetri și o înălțime de 4,6 centimetri în cel mai gros punct.

Carcasa este realizată dintr-o combinație de aluminiu, piele și plastic, iar acest mix de materiale asigură întregului ansamblu o certificare IP67 pentru rezistență la apă și praf. Ca orice produs Bang & Olufsen, nu putea lipsi din ecuație semnătura unui designer celebru, iar de această dată este vorba de Cecilie Manz, un designer danez născut în 1972 cu un CV impresionant și o serie de lucrări fascinante ieșite din studioul său din Copenhaga.

Pe partea de specificații audio, este bine de știut că producătorul recomandă un spațiu de până la 30 de metri pătrați pentru a te bucura pe deplin de ce are de oferit această creație, fără compromisuri. La interior, ascunde un tweeter de 0,6 inci și un woofer de 3,5 inci, ambele propulsate de două amplificatoare proprietare de clasă D și 30W, pentru a asigura un răspuns în frecvență între 55 și 20.000 Hz. Dacă înțelegi mai bine puterea exprimată în decibeli, la distanță de un metru și volum maxim, generează o presiune de 92dB.

Ca multe dintre boxele portabile și semi – portabile de la Bang & Olufsen din ultimii ani, aceasta este și ea capabilă de împerechere stereo cu un model identic folosind aplicația de mobil. Experiența audio poate fi personalizată din aceeași aplicație printr-un egalizator cât se poate de prietenos și de flexibil. În rest, promite 18 ore de audiție departe de priză după aproximativ 2,75 ore de încărcare. Apropo, pe lângă Bluetooth 5.1 cu suport pentru aptX și AAC, merită avut în vedere că portul USB Type-C folosit implicit pentru încărcare merge și pentru streaming.

Dacă te încântă ideea de a o folosi ca un dispozitiv pentru teleconferință, datorită microfonului incorporat, ai și această posibilitate. Pe partea de compatibilitate, indiferent de gadgeturile pe care le ai prin preajmă, se împerechează rapid cu aproape orice datorită certificărilor Made for iPhone, Google Fast Pair și Microsoft Swift Pair. Amatorii de asistenți virtuali se vor bucura de încorporarea Alexa în Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen.

REVIEW Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen – experiență

Interacțiunea cu Beosound A1 se realizează prin niște butoane evidențiate pe jumătatea inferioară a carcasei, butoane ascunse efectiv în polimerul aflat la granița dintre plastic și cauciuc. Răspunde foarte bine la comenzi, iar această alegere de design a fost esențială pentru a asigura nivelul sporit de rezistență la apă promis de producător.

Utilizarea aplicației de mobil ilustrată în capturile de ecran de mai sus este absolut opțională. Poți folosi o viață boxa fără să o fi văzut vreodată. Dacă faci însă acest efort, îi poți face eventuale actualizări de firmware, cum a fost cazul meu, poți configura asistentul virtual Amazon Alexa și, mai ales, poți împerechea două Beosound A1 pentru o experiență stereo.

Tot in-app, după cum se poate vedea, ai niște așa numite ”Moduri de sunet” sau preseturi pentru egalizator cu nume sugestive. Lista include Optim, Ambient, Party, Speech și Favorite. Un mod manual ascuns în spatele butonului din dreapta jos îți conferă și mai multă flexibilitate. Pentru personalizare, din aceeași interfață poți schimba numele boxei, cum este recunoscută în procesul de împerechere Bluetooth.

Pentru că vorbim de o boxă, cea mai importantă parte a întregului pachet este experiența audio, iar Bang & Olufsen, la fel ca în trecut, nu dezamăgește nici de această dată. Boxa nu doar că arată impecabil, dar se aude superb. Are o spațialitate surprinzătoare pentru dimensiunile sale și umple orice spațiu cu un sunet omnidirecțional de înaltă fidelitate. Efectiv, experiența audio nu pare să aibă nici în clin și nici în mânecă cu dimensiunile sale. Greutatea relativ generoasă trădează niște magneți, difuzoare și amplificatoare serioase la interior, dar nu te-ai aștepta să-ți vibreze masa într-un mod plăcut și fără distorsiuni de la un bass atât de plin.

Câteva melodii sunt suficiente pentru a te lămuri că Beosound A1 2nd Gen joacă în altă ligă și, cum ziceam în introducere, te invită să-ți reasculți toată muzica din nou. Nici măcar nu contează genul de muzică care te gâdilă mai mult pe timpane. Vocea lui Adele pe Someone Like You parcă nu a fost niciodată mai caldă și fără distorsiuni, chiar și la volum maxim. În Wonderful Life de la Jono McCleery există un bas vibrato constant care, nu de puține ori, pare că sfidează legile fizicii.

Spațialitatea din Rapsodia No. 1 în La Major, în interpretarea Orchestrei Simfonice ”Muntenia” cu Daniel Jinga, nu poate fi clasificată decât ca fiind ciudată în cel mai bun mod cu putință. Efectiv nu poți desluși de unde vine sunetul la cât de frumos umple spațiul din jurul tău, plasându-ți efectiv instrumentele într-un câmp imaginar, mai ales când închizi ochii. Din nou, nu se pune vorba de distorsiuni. Până și pe Runaway de la Linkin Park, se poate observa rapid o ordine în momentele de haos. Toate frecvențele sunt ușor identificabile, instrumentele, vocea, totul e o plăcere, indiferent dacă asculți la 20% din volum sau la 100%.

Pe hârtie, Bang & Olufsen Beosound A2 2nd Gen este genul de boxă de aventură, de luat în munți sau pe plajă. Astfel, concurează într-o piață saturată de modele de 2-3 ori mai ieftine decât această frumusețe tehnologică. Ca orice gadget de la B&O, acest produs nu este însă doar despre specificații și, realist, joacă în propriul film. Este pentru cei care pun preț pe o experiență audio peste medie și care, poate, o iau în drumeții, dar bucuria adevărată este când o scoți într-o cameră de hotel din celălalt capăt al lumii și îți asculții muzica preferată exact așa cum știi că trebuie să sune, cum a intenționat artistul.

Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen în șase finisaje de culoare se achiziționează cu 1099 de lei și o poți găsi în spatele acestui link.