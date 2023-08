Revenirea lui Ponta în Guvern aprinde spiritele în Coaliție. PNL: Un aliat al fasciștilor de la AUR

Numirea lui Victor Ponta în funcția de consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu naște controverse în interiorul coaliției, iar liberalii nu văd cu ochi buni revenirea lui Ponta la Guvern. Pavel Popescu, vicepreședintele PNL, spune că numirea lui Ponta este un afront adus relației cu SUA. Ponta a fost exclus din PSD în 2017, iar ulterior a format partidul PRO România, partid care în urma alegerilor din 2020 nu a mai prins un loc în Parlament.

Victor Ponta este noul consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu. Decizia a fost publicată, vineri, în Monitorul Oficial. În trecut Ciolacu i-a fost consilier lui Victor Ponta pe vremea când era premier. După ce partidul pe care l-a format: PRO România nu a mai prins un loc la alegerile din 2020, Ponta s-a orientat către mediul privat.

„Back in business! Dacă am ocazia sa fac ceva concret nu mă mulțumesc sa stau pe margine bosumflat și să critic tot ; dacă pot să fiu într-o echipă în care sunt apreciat nu trebuie să fiu eu Căpitan – știu să joc și în atac și în apărare;

dacă și haterii mei spun că am fost cel mai bun Premier pentru zona economica de ce să nu aplic ce am învățat atunci și, în plus, ce am văzut în ultimii ani, în zona privată ( unde ar trebui sa lucreze măcar puțin toți cei care conduc mari instituții publice)”, a scris Ponta în urmă cu două zile pe Facebook.