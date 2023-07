Cum a ajuns Guvernul să ”se scalde” în secretari de stat, consilieri și alți bugetari: aparatul administrativ, mai umflat ca niciodată

Coaliția de guvernare caută soluții pentru reducerea cheltuielilor pentru a acoperi gaura din buget. Încă de lunile trecute se vorbea de o reducere a secretarilor de stat și a consilierilor, însă acest moment a tot fost amânat. Planul premierului Ciolacu cuprinde astfel de măsuri, printre care reducerea secretarilor cu 30%. Din 2010 și până în prezent numărul acestora a crescut de 4 ori.

„Cu un stat gras nu putem merge înainte”

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat, luni, că statul este „foarte gras” și că trebuie găsite acele măsuri fiscale care să nu afecteze sistemul privat.

Întrebat dacă PNL este de acord cu un impozit de 1 la sută pentru locuinţele mai scumpe de 500.000 de euro, prim-vicepreşedintele PNL a răspuns: “Exclus”. De asemenea, el a adăugat că trebuie reduse cheltuielile pentru că România este ”un stat gras”.

“Vreau să văd reducerea cheltuielilor pentru că cu un stat gras nu poţi să mergi înainte. Iar statul român este un stat foarte gras”, a mai declarat Rareş Bogdan, potrivit Dailybusiness.ro

Premierul și vicepremierii au o echipă destul de mare formată din 26 de persoane, printre care Gabriela-Otilia Romașcanu, soția purtătorului de cuvânt al PSD care ocupa funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, dar și Victor Opaschi.

Opaschi în vârstă de 75 de ani este istoric și a revenit în aparatul guvernamental de curând. Anul trecut fostul premier Nicolae Ciucă l-a eliberat din funcția de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte. A ocupat această funcție timp de zece ani, fiind cel mai longeviv secretar de stat din toată istoria postdecembristă. Totodată, el a fost și consilier prezidențial al lui Ion Iliescu.

Ce minister are cei mai mulți secretari

Echipa premierului și a celor doi vicepremieri poate fi analizată pe site-ul oficial al Guvernului. În echipa lui Ciolacu au intrat și vechi jurnaliști, dar și ONG-iști, deși a spus că vrea un guvern mai suplu, Ciolacu are la fel de mulți consilieri la fel ca fostul premier și actualul coleg de coaliție Ciucă.

Ministerul Afacerilor de Interne condus de liberalul Cătălin Predoiu are zece secretari de stat și 4 subsecretari de stat, printre care îi amintim pe Raed Arafat, dar și Bogdan Despescu. Atât ministrul Predoiu, cât și secretarii de stat au la rândul lor consilieri, însă numărul acestora nu este precizat pe site-ul instituției.

Ministerul Finanțelor condus de Marcel Boloș are în componența sa 9 secretari de stat, plus alți șefi de instituții. Și organigrama insituției este una încărcată și are în cuprinsul ei alte instituții cu șefi și consilieri.

Și ministerul Transporturilor condus de Sorin Grindeanu are 9 secretari de stat, dintre care unul este secretar general și doi sunt secretari generali adjuncți. Nici aici nu am trecut în revistă numărul consilierilor personali ai ministrului.

La ministerul Justiției condus de Alina Gorghiu avem cinci secretari de stat, iar la Ministerul Apărării Naționale, unde șef este Angel Tîlvăr avem trei secretari de stat. La ministerul Educației ave, 6 secretari de stat și doi subsecretari, iar la Ministerul Culturii condus de raluca Turcan avem: trei secretari de stat, doi subsecretari și un secretar general și unul adjunct.

La Ministerul de Externe avem ceva mai mulți secretari de stat: șapte, plus un subsecretar, la care se adaugă și un director general.

La Ministerul economiei, antreprenoriatului și turismului avem 4 secretari de stat și un secretar general, iar la ministerul investițiilor și proiectelor europene biroul este format din 13 persoane: 8 secretari de stat și secretari generali și adjuncți.

La ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației avem 11 secretari, dintre care trei sunt subsecretari. La ministerul Sănătății avem 8 secretari de stat, la fel și la Ministerul Agriculturii.

La ministerul Sănătății avem 8 secretari de stat, la fel și la Ministerul Agriculturii. Totodată la Energie avem 6 secretari de stat. La ministerul cercetării, inovării și digitalizării avem 8 secretari, iar la Mediu 5 și la Familie 3. În timp ce la Ministerul Muncii avem 7 secretari de stat.

Anul acesta numărul secretarilor de stat a ajuns la 200. Un număr record

România are 200 de secretari de stat, de patru ori mai mulți decât acum 13 ani, scrie EuropaLiberă. Numirile sunt de cele mai multe ori politice, iar secretarii de stat sunt strâns legați de organizațiile județene ale partidelor din care vin.

„Eu nu înțeleg unde încap atâția, că am fost în Guvernul ăla de multe ori. Stăteam înghesuiți și pe vremea mea, cu 70 de secretari de stat, acum unde stau 200? Unde au birouri? De unde mai iau încă o clădire și încă o clădire? E o hipertrofie care nu se reflectă în niciun caz într-un rezultat mai bun”, spunea fostul premier Victor Ponta în luna mai pentru Digi24.

Statul român vrea să facă economii la buget, însă a angajat peste 4.000 de oameni într-o singură lună.

Ministerul Finanțelor Publice a declarat că 1.283.709 posturi erau ocupate la stat în luna mai. Față de luna aprilie, sunt cu 4.395 de posturi ocupate mai mult, când erau 1.279.314.