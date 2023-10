Recalcularea pensiilor din România, oficială. Mesajul oficial de la Casa de Pensii pentru pensionarii români

Sistemul de pensii din România este rezultatul unui număr masiv de inechități între persoane cu aceeași vechime, care au lucrat în aceleași domenii pentru zeci de ani. Recalcularea pensiilor în conformitate cu o nouă lege a pensiilor ar trebui să rezolve o mare parte din probleme.

De aproximativ un an, Casa de Pensii Publice din România vine cu o serie stufoasă de anunțuri legate de progresul procesului de digitalizare a dosarelor de pensii pentru cei aproximativ 4,6 milioane de pensionari din sistemul public de pensii autohton. Întregul proces pare să se apropie de final, iar după cum a atras atenția președintele instituției, recalcularea are mari șanse să se întâmple înainte de finele acestui an.

Casa de Pensii confirmă majorarea pensiilor. Vine după evaluarea dosarelor

Daniel Baciu este președintele Casei Naționale de Pensii Publice și, din această poziție, a făcut în weekend mai multe mențiuni legate de procesul de recalculare a pensiilor. Acesta se va materiale la scurt timp după efortul de evaluare și digitalizare a tuturor dosarelor de pensii din România. Poate chiar în luna noiembrie, după adoptarea noii legi a pensiilor care trebuie să se materializeze în actuala sesiune parlamentară.

Pe marginea acestui subiect, în urmă cu câteva zile, a promis și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, că toate pensiile vor fi recalculate până în noiembrie 2023, urmând o majorare de maxim 20%.

Ce se întâmplă cu pensiile românilor

„Este vorba despre procesul de evaluare care este foarte important și este premergător recalculării, pentru că recalcularea se va face în baza noii legi a pensiilor, care va trebui adoptată în această sesiune parlamentară.

Pentru procesul de evaluare, pot să vă spun că suntem pe final. Am trecut de 4 milioane de dosare. Avem 4,6 milioane de dosare de evaluat. În cel mai scurt timp posibil acest proces de evaluare se va finaliza.

Suntem cu toții solicitați la maxim, atât colegii mei de la Casa Națională, cât mai ales colegii din teritoriu, pentru că acest proces de evaluare se desfășoară la casele teritoriale de pensii, astfel încât acest proces să se finalizeze cât mai repede posibil, urmând ca, după ce avem noua lege a pensiilor adoptată să putem începe efectiv recalcularea tuturor dosarelor de pensii aflate în plată”, a spus Daniel Baciu la Antena 3 CNN.