Război în Israel: Un preot român, care era cu un grup de pelerini în Israel, povestește momentele de groază prin care a trecut: “Nu am văzut ceva mai dificil! Armata era pe străzi!” EXCLUSIV

Preotul Mircea Lung și cei 56 de oameni cu care se afla în pelerinaj în Israel a ajuns în Maramureș, luni dimineața. Preotul a declarat pentru Playtech.ro că atunci când a primit pe telefon mesajul cu declararea stării de război a crezut că este o glumă.

Grupul de români a ajuns în Israel pe 1 octombrie, iar călătoria trebuia să se termine duminică în jurul orei zece, însă lucrurile s-au schimbat rapid.

„Suntem bine acum, după un drum lung. Am plecat pe data de 1 de pe aeroportul din Cluj-Napoca, iar la Tel Aviv am ajuns duminica trecută, programul a mers normal în fiecare zi, am fost la Mormântul Sfânt de 2 ori, am slujit într-o noapte Sfânta Liturghie și aveam până ieri program la ora zece când trebuia să avem avion spre Cluj Napoca, iar sâmbătă în jurul orei nouă am primit informații să ne întoarcem de urgență la hotel în zona Palestina, eram la așezământul de la Ierihon, așezământul românesc. Foarte greu am intrat în cetatea Palestina.

Ne-am mutat în Ierusalim, era toată lumea agitată. Am ajuns în Ierusalim sâmbătă după-amiază în jurul orei 16:00 și am stat acolo. Avionul ne-a fost anulat cel de duminică, am tot sunat autoritățile și au făcut astfel încât ieri am pornit la 16:30 spre București, nu spre Cluj și am venit toată noaptea cu autocarul și dimineața în jurul orei 09 am ajuns în Maramureș.

Mulți erau vârstnici și nu mai ieșiseră din țară. La început nu am vrut să le spunem ceea ce se întâmplă de ce ni se schimbă programul, noi sâmbătă trebuia să fim la râul Iordan după ce am fost la Ierihon. Ne-am întors la hotel”, a povestit preotul Mircea Lung pentru Playtech.ro.