Răstunare de situație în cazul Simona Halep. „Vor plăti bani grei”. De ce întârzie apelul de la TAS

Simona Halep are din nou probleme! După ce a așteptat mai bine de un an să fie judecată de Tribunalul Sport Resolutions acum trebuie să-și amâne și acțiunea de la TAS, pentru că deși a trecut o lună de când a aflat verdictul nu a primit încă hotărârea integrală de la instanța londoneză.

Simona Halep a fost suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, dar încă nu a reușit să depună solicitarea de apel la Tribunalul Sportiv de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS). Motivul este unul greu de înțeles, dar se înscrie în această avalanșă de amânări care i-au presărat cazul încă de la început. Decizia de la Tribunalul Sport Resolutions a primit-o pe data de 11 septembrie, dar încă nu are și hotărâre integrală a tribunalului de la Londra pentru simplul motiv că aceasta nu a fost nici măcar redactată. Ori fără acest document, avocații ei nu pot să se ducă la Lausanne. Prosport scrie că această hotărâre întârzie pentru că nu au fost plătite anumite taxe.

„Nu am vrut să citesc raportul, știu exact ce am vorbit cu Simona, ce caracter are. Sunt convins că TAS-ul va face dreptate într-o oarecare măsură, astfel încât suspendarea să fie cât mai mică!”, a declarat președintele federației române de tenis, George Cosac.