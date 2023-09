Avocatul Simonei Halep îi amenință pe canadienii care au vândut suplimentul contaminat. „Va fi finalul lor în această afacere”. Ce spune despre proces

Avocatul jucătoarei Simona Halep iese la atac, după ce canadienii care au vândut suplimentul Keto MCT, despre care sportiva a spus că a fost contaminat cu Roxadustat, au susținut că nu sunt vinovați și că nu știu că au fost dați în judecată. Bogdan Stoica le-a transmis că vor primi foarte rapid documentele și i-a avertizat că afacerea lor este aproape de final. În presă au apărut informații că sportiva va cere daune de zece milioane de dolari.

Lucrurile se tensionează în fiecare zi în cazul Simona Halep. Canadienii de la Quantum Nutrition, cei care au vândut suplimentul Keto MCT, susțin că este exclus ca produsul lor să fie contaminat cu Roxadustat. Unul dintre acționarii firmei a fost martorul acuzării în procesul de la Sport Resolutions și a susținut că nu a greșit cu nimic.

În motivarea instanței există însă specificat faptul că există varianta ca suplimentul nutritiv să fi fost contaminat cu Roxadustat, doar că se precizează faptul că sportiva a luat acest medicament și dintr-o altă sursă, conform datelor despre cantitatea găsită în corpul ei. Judecătorii au vorbit și despre manipularea sângelui, o formă de dopaj sofisticată și greu de descoperit.

„Asta am descoperit noi în ceea ce luase Simona (n.r produs contaminat). Apoi am luat alte recipiente sigilate, comercializate tot de firma canadiană. Am găsit aceeași contaminare. De altfel, nu e vorba că noi susținem ceva, ci e clar: chiar tribunalul de la Londra, care a judecat cazul, a decis că a fost vorba de contaminare de la acest supliment.

Că tribunalul a spus că această contaminare nu explică totul, aici intrăm în altă discuție. Dar contaminarea în sine, din produsul canadian, nu mai e o ipoteză, a fost validată de tribunal”, a declarat avocatul Bogdan Stoica.