Răsplata Arabiei Saudite după ce a primit organizarea CM 2034. Va sponsoriza FIFA cu un contract record

FIFA a confirmat că Arabia Saudită a obținut dreptul de a găzdui Cupa Mondială din anul 2034, după ce Australia s-a retras din această cursă. Acum, a venit și răsplata. Țara din Orientul Mjlociu va fi sponsorul principal al organizației, iar contractul ar urma să aibă o valoare record. Ce sumă va primi anual forul mondial.

FIFA continuă să atragă sponsori din întreaga lume, iar ultimul pe listă este un producător gigant petrolier din Arabia Saudită, țară arătată cu degetul pentru nerespectarea drepturilor omului. Acordul semnat de Gianni Infantino va fi valabil până în 2034, când Arabia Saudită va organiza turneul final al Campionatului Mondial.

Compania petrolieră de stat Aramco, deţinută de Arabia Saudită, este aproape de a încheia un acord cu FIFA pentru a deveni sponsorul principal al organizaţiei. Acordul, aflat în stadii avansate de negociere, ar urma să aibă o valoare anuală de 96 de milioane de euro, anunţă cotidianul britanic „The Times”.

🚨🌍 Saudi Arabian oil giant Aramco is set to become a major FIFA sponsor!

The deal could be worth in the regions of £84m-per-year, making it FIFA’s most valuable sponsor, reports @martynziegler. 🇸🇦 pic.twitter.com/fCmdNvh3wJ

— EuroFoot (@eurofootcom) November 16, 2023