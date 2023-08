Cristiano Ronaldo a fost primul, dar lucrurile au luat-o razna. Opt dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lume joacă în Arabia Saudită

Transferul lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr a părut un moft. Al starului portughez, care adoră să fie în centrul atenției, dar și al șeicilor care au vrut să se împăuneze cu un asemenea giuvaier. Lucrurile sunt însă foarte serioase, iar după loviturile strașnice din această vară, în prima ligă din Arabia Saudită se află opt din primii 10 cei mai bine plătiți jucători din lume. Lipsesc Lionel Messi și, deocamdată, Kylian Mbappe.

Șeicii din Arabia Saudită au dat peste cap lumea fotbalului

Cristiano Ronaldo a deschis drumul la începutul acestui an când a semnat un contract pe doi ani și jumătate cu Al Nassr în urma căruia o să primească o jumătate de miliard de dolari. Jumătate din bani este salariul de la formația din Arabia Saudită, iar alte 250 de milioane îi vor ajunge în conturi din diferite contracte de publicitate. Iar banii și i-a luat deși performanțele au întârziat să apară. La finalul sezonului, portughezul a acordat un interviu în care a spus că nu are de gând să plece din Arabia Saudită și vorbea despre faptul că se vor face multe transferuri răsunătoare.

Din nou nu a fost crezut, dar a urmat o campanie de achiziții furibundă, în care marile cluburi din Europa s-au dat bătute în fața sumelor uriașe. Așa se face că au ajuns în Arabia Saudită mulți jucători cu nume și în special Karim Benzema și Neymar. Iar acum în acest campionat joacă opt dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lume.

Lipsesc din acest clasament, întocmit de jurnaliștii de la Le Parisien, Lionel Messi, dar transferul lui la Inter Miami a fost susținut de Adidas și Apple, în timp ce Kylian Mbappe are pe masă o ofertă fabuloasă de la Al Hilal, dar vrea să mai joace în Europa și în plus mai are contract cu PSG și deocamdată este „blocat” în la formația din capitala Franței.

Clasamentul celor mai mai salarii din fotbalul mondial. Topul este pe un an

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Al-Nassr) 200 milioane euro

2. Karim Benzema (Franţa/Al-Ittihad) 120 milioane euro

3. Neymar Jr (Brazilia/Al-Hilal) 100 milioane euro

4. Ngolo Kante (Franţa/Al-Ittihad) 100 milioane euro

5. Kylian Mbappe (Franţa/PSG) 70 milioane euro

6. Lionel Messi (Argentina/Inter Miami) 45 milioane euro

7. Sadio Mane (Senegal/Al-Nassr) 40 milioane euro

8. Jordan Henderson (Anglia/Al-Ettifaq) 40 milioane euro

9. Riyad Mahrez (Algeria/Al-Ahli) 35 milioane euro

10. Kalidou Koulibaly (Senegal/Al-Hilal) 30 milioane euro

Jurnaliștii de la The Sun scriu că acest an este doar începutul unei perioade în care șeicii vor „arunca” cu bani în jucători importanți. Junraliștii britanici au aflat că grupările din Arabia Saudită au la dispoziție un buget de 17 miliarde de lire sterline, până în anul 2030, doar pentru transferurile de vedete.