Rabla Plus și Casa Verde Fotovoltaice, ”tocate mărunt” de alianța PSD – PNL. Se taie bugetele pe 2024, lovitura dureroasă pentru românii de rând de la Guvern

Românii care sperau ca în 2024 să se bazeze pe proiectele de subvenționare ale statului român pentru a-și pune panouri solare prin Casa Verde Fotovoltaice și cei care visau să-și schimbe mașina veche cu una electrică prin Rabla Plus, pot să-și ia gândul.

Tichetele Rabla Plus se vor diminua puternic de anul viitor, în timp ce finanțarea pentru fotovoltaice se va înjumătăți de la un an la altul, după cum se arată în ”ordonanța trenuleț” aflată în dezbatere la Ministerul Finanțelor Publice. De exemplu, dacă în prezent puteai să obții o subvenție de până la 11.000 de euro pentru achiziția unei mașini electrice, valoarea tichetului Rabla Plus s-a redus la 2.000 de euro, mai mică de cinci ori.

Astfel, până și visul achiziției unei Dacia Spring s-a năruit, având în vedere că ai fi plătit doar 8.740 de euro pe mașina decentă pentru mulți români înainte de modificare legislativă, iar acum vei plăti mai mult decât dublu, vreo 18.800 de euro.

Rabla Plus și Casa Verde Fotovoltaice ”au căzut la datorie”

Din motive necunoscute, se înjumătățesc și tichetele pentru motociclete și autoturisme, atunci când dai la schimb un autovehicul sau două pentru Rabla. Ca referință, proiectul prevede că în 2024 cuantumul primei de casare acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024 este în sumă de maxim 3.500 lei pentru achiziţionarea unei motociclete noi sau a unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat, respectiv 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate. Prima de casare se acordă numai în cazul în care beneficiarul deține în proprietate autovehiculul uzat pentru o perioadă mai mare de 3 ani.

Până la momentul de față, sumele erau de 7.000 de lei pentru motociclete și 10.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate.

Casa Verde Fotovoltaice

Finanțarea acordată pentru programul Casa Verde Fotovoltaice a fost înjumătățită. După ce că banii s-au terminat în 2-3 minute în 2023, iar întregul program a fost un eșec răsunător îngropat prin tribunale, întrerupt și reluat, 2024 va fi și mai haotic pe marginea acestui subiect. În orice caz, conform ”ordonanței trenuleț”, bugetul va deveni 10.000 de lei per solicitant acceptat, față de 20.000 de lei per solicitant.