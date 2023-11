Rabla Plus 2023 începe joi, 23 noiembrie. Este ultima sesiune pe acest an, iar bugetul este de 72 de milioane de lei

Din ce în ce mai mulți români visează la achiziția unei mașini noi, iar programele Rabla Plus și Rabla Clasic au făcut o treabă foarte bună în a încuraja astfel de investiții în autoturisme. Din păcate, bugetele din spatele inițiativelor guvernamentale sunt limitate și trebuie să fii foarte atent să nu pierzi ocazia.

Prin intermediul programelor Rabla Plus și Rabla Clasic, românii doritori pot să dea în schimbul unui voucher un autoturism vechi. Valoarea voucherului primit variază în funcție de tipul de autovehicul pe care îl ai în vedere pentru achiziție. În plus, în 2023, ai posibilitatea să folosești chiar două vouchere pentru a micșora prețul plătit pentru o mașină nouă. Cel mai mare avantaj vine la pachet prin programul Rabla Plus, care încurajează cumpărarea de electrice plug-in hybrid cu discounturi de până la 10.000 de euro pe baza voucherului.

Nou sesiune Rabla Plus 2023, confirmată oficial

La începutul acestei săptămâni, ministrul Mediului, Mircea Fechet a confirmat reînceperea programului Rabla Plus pe 23 noiembrie, joi. La momentul respectiv, exclusiv pentru persoane fizice, AFM va deschide o nouă sesiune menită să faciliteze achiziție de electrice și plug-in hybrid.

„Începând cu ziua de joi, prin AFM, vom deschide o nouă sesiune pentru Rabla Plus pentru autoturisme electrice și plug-in hybrid, pentru persoane fizice pentru că avem sume de bani rămase ca urmare a derulării a acestui program”, a declarat Mircea Fechet, într-o conferință de presă.

Rabla Plus 2023, ultima ediție din acest an

Noua sesiune de Rabla Plus ce urmează să înceapă joi pentru persoane fizice are în spate un buget de 72,6 milioane de lei, după cum a confirmat ministrul Mediului. Din acei bani, se pot finanța 1.500 de autoturisme electrice, iar beneficiarii vor putea primi vouchere în valoare de până la 10.000 de euro.

Pentru context, Rabla Clasic și Rabla Plus sunt unele dintre cele bune programe ale autorităților române. Inițiativa din spate, începută în 2016, s-a reflectat în facilitarea achiziției pentru doar 39 de mașini. La momentul de față, pe anul curent, vorbim de 36.000 de autovehicule înscrise.