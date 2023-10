Programul Rabla Plus vine cu vești proaste pentru șoferii amatori de mașini noi. Ce se întâmplă cu prima de casare

Ministrul Mediului a fost prezent ieri în cadrul Salonului Auto București doar pentru a veni cu o veste proastă pentru amatorii de mașini noi prin intermediul programului Rabla Plus, care facilitează achiziția de mașini electrice și plug-in hybrid.

La momentul de față, ecobonusul pentru achiziția unui autoturism prin Rabla Plus este de 10.000 de euro. Din păcate, de anul viitor, se va diminua cu două sau trei mii de euro, după cum a explicat ministrul Mediului.

Citește și: Rabla Clasic și Rabla Plus 2023 – ediția de toamnă începe mâine, 1 septembrie. Ce trebuie să știe toți șoferii români care visează la o mașină nouă

Cât de util este Rabla Plus în România

În acest an, bugetul din spatele programului Rabla Plus a fost de 780 de milioane de lei. În acest fel, au fost înmatriculate nu mai puțin de 10.000 de mașini verzi și, cel mai important, mai există în continuare fonduri pentru persoanele fizice. De partea cealaltă a baricadei, când vorbim de Rabla Clasic, bugetul a fost de 560 de milioane de lei și, în acest an, a ajutat la înmatricularea a nu mai puțin de 27.000 de autoturisme noi.

Chiar dacă reprezintă un relativ succes în comparație cu numeroase alte eșecuri răsunătoare de programe guvernamentale, vezi Casa Verde Fotovoltaice, autoritățile se pare că s-au ambiționat să îngroape cu pași mici sau mai mari și Rabla. Altă explicație nu există de ce, de la an la an, bugetul din spatele Rabla Clasic va scădea, când mașinile devin din ce în ce mai scumpe.

Citește și: Rabla Local 2023, sursă de stres și nervi pentru români: câți au reușit să se înscrie, în timp ce mulți au stat la coadă

Rabla Clasic și Rabla Plus nu pleacă nicăieri

Aparent, interesul va fi de acum pe Rabla Plus, unde va crește bugetul total, dar va scădea prima pe automobil casat. ” Să avem un nou record la Rabla Plus. Asta înseamnă un buget mai mare de 780 de milioane. Că va fi 800, că va fi 900, că va fi poate un miliard a spus Mircea Fechet, ministrul Mediului.”, a afirmat ministrul Mediului la Salonul Auto.

Va fi interesant de văzut dacă se vor diminua și ecobonusurile de 26.000 de lei, respectiv 29.000 de lei pentru mașinile hibrid plug-in. Dacă luăm ca referință realitatea de la Salonul Auto București, cel mai mare interes a fost pe zona de hibrid.

”În prezent, la cumpărarea unei mașini electrice, statul oferă un sprijin financiar de 51.000 de lei, în schimbul casării unui autovehicul uzat și 54.000 de lei, în schimbul casării a două autovehicule uzate.”, a concluzionat ministrul.