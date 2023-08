Rabla Clasic și Rabla Plus 2023 – ediția de toamnă începe mâine, 1 septembrie. Ce trebuie să știe toți șoferii români care visează la o mașină nouă

Românii care speră să contribuie la reînnoirea parcului auto din România și să-și cumpere o mașină nouă cu ajutor din partea statului vor avea o nouă șansă să-și împlinească visul prin noua ediție a programelor Rabla Clasic și Rabla Plus.

În perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2023, Administrația Fondului de Mediu va desfășura ediția de toamnă a programelor Rabla Clasic și Rabla Plus. Aceasta este a doua sesiune de înscriere din acest an pentru persoane fizice, persoane juridice și UAT-uri. Bugetul alocat pentru programul Rabla Clasic este de 222 de milioane de lei, iar în cazul Rabla Plus, vorbim de 272 de milioane de lei.

Rabla Clasic și Rabla Plus – ce se schimbă, ce a rămas la fel

Ca de fiecare dată, cele două programe se desfășoară în limita sumelor alocate, defalcate pe categorii de persoane, după cum urmează, persoane juridice – 53 milioane lei, persoane fizice – 159 milioane lei, UAT-uri şi instituţii publice – 10 milioane lei. În cazul Rabla Plus au fost alocate 83.468.500 lei pentru persoane juridice, 155 milioane lei pentru persoane fizice şi 34 milioane lei pentru UAT-uri şi instituţii publice.

În cadrul Rabla Clasic, prima de casare este de 7000 de lei, respectiv 10.000 de lei dacă vorbim de casarea a două autovehicule uzate. Dincolo de valorile menționate, la prima de casare se pot adăuga ecobonusurile: în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC; ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Cele mai mari sume decontate prin Rabla rămân cele pentru mașini electrice. Ca referință, cuantumul finanţării este de 51.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen şi 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat. De asemenea, vorbim de 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen şi 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate, conform Economedia.ro.