Schimbarea din învățământ care trimite profesorii, învățătorii și educatorii la școală: ai nevoie de facultate cu licență

Mai multe cadre din învățământ s-ar putea întoarce pe băncile școlii, dacă proiectul legii învățământului pe care l-a pus în dezbatere publică ministrul Ligia Deca va fi promulgat. Scopul este ridicarea nivelului de pregătire al învățătorilor de la catedră, rezultatul ar putea fi însă o criză acută a cadrelor didactice și o migrare a acestora către alte domenii semnificativ mai bine plătite.

Practic, prin noul proiect sunt impuse alte niveluri de studii pentru cadrele didactice, comparativ cu cele existente la momentul de față. Astfel, învățătorii – absolvenți ai liceelor pedagogice – nu vor mai putea preda la catedră decât din poziția de suplinitori debutanți, cu salarii mult mai mici. Pentru a putea fi titularizați în sistem, sunt nevoiți să termine o facultate de profil și să obțină licența.

Probabil cea mai radicală schimbare a învățământului din ultimii 30 de ani

”Funcția de profesor pentru învățământul primar este ocupată de cei care au absolvit atât liceul pedagogic cu specializarea „pedagogia învățământului primar”, cât și facultatea cu aceeași specializare. De asemenea, se pot titulariza în sistem și absolvenții cu diploma de licență a specializării „Pedagogia învățământului primar” și care au urmat un program de studii universitare de masterat didactic cu durata de un an”, se arată în proiectul de act normativ. Singura meserie pe care o va putea ocupa o persoană care a absolvit liceul pedagogic este de educator la grădiniță. În cazul lor, nu se va schimba nimic.

Argumentul principal al ministrului Deca pentru această situație este că noul proiect de lege ne aliniază învățământul la standarde europene, având în vedere că suntem singura țară cu învățători fără facultate, după cum a declarat pentru Adevărul. Vor exista schimbări și la nivelul masteratelor didactice.

”Mai precis, toată lumea a spus că în plus față de ce se învață la modulul psihopedagogic este nevoie de o experiență și de o expunere a viitorilor profesori la clasă. Și atunci, am gândit acest masterat didactic care este de un an dacă ai făcut modulul și de un an și jumătate, dacă nu l-ai făcut. 80% din creditele de studiu și din timpul alocat este dedicat activităților la clasă. restul de 20% este parte teoretică, pe care o aplici la clasă”, a subliniat ministrul.

În ceea ce privește salariile, acestea se vor raporta la salariul mediu pe economie. ”Mai mult decât atât, debutanții vor fi susținuți și cu salariul mediu pe economie și vor beneficia și de mentorat. Nu sunt singuri la clasă”, a conchis Deca.