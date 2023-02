Primești despăgubiri de la Digi, Orange, Vodafone și alții, dacă nu ți se respectă această dorință: e dreptul tău legal

În era tehnologizării și digitalizării, foarte puțini români nu mai au astăzi conexiune la internet sau telefonie mobilă. Prin urmare, articolul acesta este de interes pentru milioane de cetățeni ai noștri.

Știai că ai dreptul la anumite despăgubiri din partea operatorului tău de telefonie, dacă nu ți se respectă anumite drepturi?

De exemplu, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vine cu noi reguli pe piață, pe care operatorii sunt obligați de lege să le respecte. Ca referință, este vorba despre procedura portării numărului de telefon, dar și despre schimbarea furnizorului de internet.

Situațiile concrete în care ai dreptul la despăgubiri de la operatorul tău de telefonie sau internet

Conform deciziei ANCOM, furnizorul acceptor acordă, la cerere, despăgubiri abonaților în următoarele situații:

a) portarea s-a realizat după expirarea termenului de o zi lucrătoare de la data convenită pentru portare;

b) întreruperea serviciului de comunicații electronice în timpul procesului de portare a depășit o zi lucrătoare.

În scopul acordării de despăgubiri, data convenită pentru portare este data comunicată abonatului de către furnizorul acceptor pentru realizarea portării, aferentă primului caz de portare validat de către furnizorul donor dintr-un proces de portare.

De asemenea, noul regulament stipulează că furnizorul donor acordă, la cerere, despăgubiri abonaților în cazurile în care portarea s-a realizat fără acordul acestora.

Nu în ultimul rând, furnizorii au obligația de a pune la dispoziția abonaților modalități facile de transmitere a cererilor de despăgubire, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță în cazul în care acceptă primirea cererilor de portare și a cererilor de anulare prin astfel de mijloace.

Termenul-limită până la care persoanele îndreptățite pot transmite cereri de despăgubire este de 60 de zile de la data realizării portării, dacă furnizorii nu au stabilit termene mai extinse.

Tot în baza noului regulament se subliniază că, î termen de cel mult 30 de zile de la data primirii unei cereri de despăgubire, furnizorul informează solicitantul:

a) dacă are sau nu dreptul să primească despăgubiri, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii;

b) cuantumul total al despăgubirilor la care abonatul are dreptul;

c) modalitatea și termenul de acordare a despăgubirilor, indicând în plus, dacă este cazul, perioada de eșalonare.