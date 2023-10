Primele informații despre capturarea autorului atacului terorist de la Bruxelles în care au murit doi suporteri. Acesta a murit după ce a fost împușcat VIDEO

Înaintea meciului Belgia – Suedia, din preliminariile Euro 2024, a avut loc un atac terorist în care și-au pierdut viața doi suporteri ai naționalei nordice. Autorul a fost prins și au apărut detalii despre capturarea lui. Ce s-a întâmplat.

UPDATE 11:05: Presa din Belgia anunță că Abdesalem Lassoued, teroristul care a omorât doi suporteri suedezi, a murit după schimbul de focuri dintr-o cafenea.

Polițiștii belgieni l-au împușcat în piept și apoi a fost resuscitat și transportat la spital, în stare critică. Presa din Belgia a confirmat că Abdesalem Lassoued a decedat la spital.

Știre inițială

Meciul dintre Belgia şi Suedia, din preliminariile Euro 2024, a fost suspendat la pauză, la scorul de 1-1, luni seara, după ce doi suporteri suedezi au fost ucişi într-un atac terorist la Bruxelles, la cinci kilometri de stadion. Jucătorii suedezi nu au mai vrut să dispute repriza secundă a partidei.

Autorul atacului de la Bruxelles este Abdesalem Lassoued, un tunisian în vârstă de 45 de ani. El a ajuns cu un scuter la Piața Sainctelette din Bruxelles luni, la 19:15. A coborât, a scos o armă dintr-o cutie de carton și a tras în trei persoane. Apoi a plecat strigând ”Allah Akhbar”.

Abdesalem Lassoued a fost prins într-o cafenea și împușcat, scrie presa din Belgia. În primă fază s-a spus că acesta a încetat din viață, dar autoritîțile nu au confirmat acest lucru. În schimb, ministrul de Interne al Belgiei Annelies Verlinden a declarat că arma automată găsită la ”persoana neutralizată” este aceeași cu cea folosită în timpul atacului, notează Reuters.

Un martor l-a văzut pe Abdeslam Lassoued într-o cafenea de pe sau lângă Verboekhovenplein, lângă clădirea în care poliția a efectuat o percheziție luni seară, în căutarea bărbatului

Citește și: Mesajul incredibil al teroristului care a ucis doi suporteri înaintea meciului Belgia – Suedia. Atacatorul a fost prins și împușcat

Abdesalem Lassoued este născut la 1 septembrie 1978, El a solicitat fără succes azil în Belgia, în noiembrie 2019, și era cunoscut poliției din cauza mai multor infrancțiuni: trafic de persoane și ședere ilegală în țară, potrivit ministrului belgian de Justiție, Vincent Van Quickenborne.

După atacul terorist, tunisianul s-a filmat și a explicat de ce a recurs la acest gest. El a spus că ”este un luptător al lui Allah” și că ”s-a răzbunat în numele musulmanilor”. În plus, a susținut că a ucis trei oameni, deși autoritățile belgiene au identificat doar două victime ale atentatului și mai multe persoane rănite.

Where are the Belgian police?#Bruxelles

The guy has been walking around with an m16 trkl for more than 9 hours since he was free!#Bruxelles #Brussels #belgio #Belgique #ÉtatIslamique #Brussels #Bruxelles #Bruselas #terrorisme #ISIS #IsraelPalestineConflict pic.twitter.com/VIG049L2jT

— Vinay Upadhyay (@vinay_sir_ji) October 17, 2023