Atac terorist la Bruxelles. ”În ce lume trăim?” Reacție după ce doi suporteri au fost uciși înaintea meciului Belgia – Suedia

Doi suporteri ai naționalei Suediei au fost împușcați mortal de un terorist, în centrul orașului Bruxelles, chiar înainteameciului cu Belgia. Selecționerul nordicilor a vorbit despre atentat, dar și despre decizia de a nu mai disputa repriza a doua a partidei.

Meciul Belgia – Suedia, din preliminariile pentru Euro 2024, a fost umbrit de ceea ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înaintea fluierului de start. Un atac terorist a avut loc pe străzile din Bruxelles, la doar cinci kilometri de stadion, iar doi fani suedezi și-au pierdut viața.

S-a jucat o singură repriză, iar scorul la pauză a fost 1-1., Fotbaliștii Suediei au decis să nu mai iasă pe teren pentru partea a doua a meciului în semn de solidaritate pentru cei doi suporteri uciși. Janne Andersson, selecționerul nordicilor, a vorbit despre atacul terorist, dar și despre decizia de a nu mai disputa restul partidei.

”În ce fel de lume trăim? Absolut dezgustător! Decizia de la pauză a fost evidentă, nu putem juca. E tragic și ne gândim la cei afectați și la rudele lor.

Nu am știut nimic înainte de meci! Nu am mai fi jucat fotbal în asemenea condiții! Am vorbit la pauză și am oprit meciul, belgienii au fost total de acord. Nu avem cum să mai jucăm”, a declarat Janne Andersson.