Mesajul incredibil al teroristului care a ucis doi suporteri înaintea meciului Belgia – Suedia. Atacatorul a fost prins și împușcat

Meciul Belgia – Suedia din preliminariile pentru Euro 2024 a fost umbrit de atacul terorist de la Bruxelles, în urma căruia doi suporteri nordici au fost uciși. Înainte de a fi prins, autorul atacului a tranmis un mesaj incredibil. Ce a spus acesta.

Meciul dintre Belgia şi Suedia, din preliminariile Euro 2024, a fost suspendat la pauză, la scorul de 1-1, luni seara, după ce doi suporteri suedezi au fost ucişi într-un atac terorist la Bruxelles, la cinci kilometri de stadion. Jucătorii suedezi nu au mai vrut să dispute repriza secundă a partidei.

Presa din Belgia scrie că autorul atacului terorist de la Bruxelles a fost identificat. Este vorba despre Abdesalem Lassoued, un tunisian în vârstă de 45 de ani. El a ajuns cu un scuter la Piața Sainctelette din Bruxelles luni, la 19:15. A coborât, a scos o armă dintr-o cutie de carton și a tras în trei persoane. Apoi a plecat strigând ”Allah Akhbar”.

Abdesalem Lassoued, născut la 1 septembrie 1978, este solicitant de azil în Belgia din 2019 și este cunoscut autorităților pentru mai multe fapte: trafic de persoane, ședere ilegală și punerea în pericol a securității statului.

După atacul terorist, presupusul terorist s-a filmat și a explicat de ce a recurs la acest gest. El a spus că „este un luptător al lui Allah” și că „s-a răzbunat în numele musulmanilor”. În plus, a susținut că a ucis trei oameni, deși autoritățile belgiene au identificat doar două victime ale atentatului și mai multe persoane rănite.

Autoritățile belgiene instituiseră nivel maxim de alertă teroristă în Belgia, după atacul armat. În această dimineață au anunțat că autorul atacului a fost prins și împușcat mortal într-o suburbie a capitalei Belgiei.

The Islamist terrorist in Brussels records video message saying he is “a fighter for Allah,” that he “took revenge in the name of Muslims” and claims to have killed three people.pic.twitter.com/6U4r3Vm7Pn

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 16, 2023