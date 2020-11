Nominalizările la Premiile Grammy 2021, online: Beyonce, lider de clasament

În cadrul unei festivități desfășurate online, au fost dezvăluite nominalizările la premiile Grammy 2021, cea mai importantă distincție din industria muzicală, la nivel global.

Beyonce va concura la nu mai puțin de 9 trofee în cadrul ediției viitoare a premiilor Grammy, inclusiv premii premii precum albumul anului sau piesa anului. Beyonce este una dintre cele mai cunoscute și premiate vedete ale lumii, cu 24 de premii Grammy. Albumul care va face valuri la ediția din 2021 a premiilor este Black Parade, lansat în timpul protestelor din SUA, de acum câteva luni.

Cu câte șase nominalizări, favoriții premiilor Grammy din 2021 sunt Dua Lipa, Taylor Swift și Roddy Rich.Cântăreaţa rap Megan Thee Stallion, în vârstă de 25 de ani, considerată unul dintre fenomenele muzicale ale anului 2020, a primit patru nominalizări, inclusiv la categoria „revelaţia anului”. Lista completă a nominalizaților o poți vedea mai jos.

Albumul anului: „Chilombo” (Jhene Aiko), „Black Pumas” (Black Pumas), „Everyday Life” (Coldplay), „Djesse Vol.3” (Jacob Collier), „Women In Music Pt. III” (Haim), „Future Nostalgia” (Dua Lipa), „Hollywood’s Bleeding” (Post Malone), „Folklore” (Taylor Swift)

Înregistrarea anului: „Black Parade” (Beyonce), „Colors” (Black Pumas), „Rockstar” (DaBaby ft. Roddy Ricch), „Say So” (Doja Cat), „Everything I Wanted” (Billie Eilish), „Don’t Start Now” (Dua Lipa), „Circles” (Post Malone), „Savage” (Meghan Thee Stallion ft. Beyonce)

Cântecul anului: „Black Parade” (Beyonce), „The Box” (Roddy Ricch), „Cardigan” (Taylor Swift), „Circles” (Post Malone), „Don’t Start Now” (Dua Lipa), „Everything I Wanted” (Billie Eilish), „I Can’t Breathe” (H.E.R.), „If The World Was Ending” (JP Saxe ft. Julia Michaels)

Cel mai bun artist debutant: Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada, Meghan The Stallion

Cel mai bun album rap: „Black Habits” (D Smoke), „Alfredo” (Freddie Gibbs & The Alchemist), „A Written Testimony” (Jay Electronica), „King’s Disease” (Nas), „The Allegory” (Royce Da 5’9′)

Cel mai bun album rock: „A Hero’s Death” (Fontaines DC), „Kiwanuka” (Michael Kiwanuka), „Daylight” (Grace Potter), „Sound & Fury” (Sturgill Simpson), „The New Abnormal” (The Strokes)

Cel mai bun album vocal pop: „Changes” (Justin Bieber), „Chromatica” (Lady Gaga), „Future Nostalgia” (Dua Lipa), „Fine Line” (Harry Styles), „Folklore” (Taylor Swift)

Cel mai bun album de alternativ: Fiona Apple – „Fetch the Bolt Cutters”, Beck – „Hyperspace”, Phoebe Bridgers – „Punisher”, Brittany Howard – „Jaime”, Tame Impala – „The Slow Rush”.