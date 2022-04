Grammy 2022 – lista completă a câștigătorilor: cel mai bun album, cea mai bună melodie

Cea mai nouă ediție a premiilor Grammy s-a petrecut pe parcursul nopții, iar lista completă a câștigătorilor a ajuns online. În funcție de cât de multă muzică nouă asculți, s-ar să fii surprins de câștigătorii ediției cu numărul 64.

Cea de a 64-a ediție a premiilor Grammy s-a încheiat, iar lista distincțiilor, al fel ca în fiecare an, este dominată de doar câteva nume. În 2022, este vorba de Silk Sonic, formația din spatele unor premii precum cântecul anului și înregistrarea anului. Olivia Rodrigo este cel mai bun artist debutant în acest an, în timp ce albumul anului a mers la Jon Batiste, pentru We Are.

Premiile Grammy 2022 – cine a câștigat la a 64-a ediție

Premiile Grammy din acest an au fost decernate la Las Vegas, în MGM Grand Garden Arena, iar lista câștigătorilor poate fi parcursă mai jos:

Înregistrarea anului: „Leave The Door Open”, de Silk Sonic

Cântecul anului: „Leave The Door Open”, Silk Sonic

Albumul anului: „We Are”, Jon Batiste

Cel mai bun artist debutant: Olivia Rodrigo

Cel mai bun album country: „Starting Over”, Chris Sapleton

Cea mai bună interpretare rap: „Family Ties”, de Baby Keem şi Kendrick Lamar

Cel mai bun videoclip: „Freedom”, Jon Batiste

Cel mai bun album rock al anului: „Medicine al Midnight”, Foo Fighters

Cea mai bună interpretare metal: „Dream Theater”, The Alien

Cea mai bună interpretare pop individuală: „Drivers License”, Olivia Rodrigo

Cel mai bun album pop vocal: „Sour”, Olivia Rodrigo

Cea mai bună interpretare pop în gruo sau duo: „Kiss Me More”, Doja Cat ft. SZA

Cel mai bun album R&B: „Heaux Tales”, Jazmine Sullivan

Cel mai bun album de muzică urbană: „El Ultimo Tour Del Mundo”, Bad Bunny

Cel mai bun album de jazz instrumental: „Skyline”, Ron Carter, Jack DeJohnette şi Gonzalo Rubalcaba

Cel mai bun album de jazz vocal: „Songwrights Apothecary Lab”, Esperanza Spalding

Cea mai bună interpretare corală: „Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony Of A Thousand” , Gustavo Dudamel (Orchestra Filarmonică din Los Angeles).

Cel mai bun album de comedie: Louis CK – Sincerely