Premiile Grammy 2024: vezi lista artiștilor nominalizați

Anticiparea pentru premiile Grammy din 2024 atinge apogeul pe măsură ce nominalizările au fost dezvăluite vineri dimineață. Află cine a fost nominalizat la cele mai importante premii din muzică.

Cântăreața și compozitoarea „Kill Bill” și-a demonstrat priceperea muzicală, captând lumina reflectoarelor în mai multe categorii. Lista nominalizărilor evidențiază contribuțiile semnificative ale tinerelor femei în industria muzicală, cu mențiuni notabile printre care Phoebe Bridgers, senzația R&B Victoria Monét, grupul indie boygenius, dar și artiști precum Miley Cyrus, Billie Eilish și Olivia Rodrigo.

Unul dintre momentele remarcabile în nominalizările din acest an este Taylor Swift care face istorie. Swift, deja o categorie grea Grammy, a realizat o performanță remarcabilă devenind prima persoană cu șapte nominalizări la prestigioasa categorie Cântecul anului pentru hitul ei „Anti-Hero”. Mai mult, ea s-a aflat la egalitate cu legendara Barbra Streisand pentru cele mai multe nominalizări din toate timpurile de către o artistă feminină, asigurând o nominalizare pentru Albumul anului cu „Midnights”. În total, Swift a obținut șase nominalizări la diferite categorii.

Categoria Albumul anului este plină de talente diverse, prezentând nominalizați precum boygenius cu „The Record”, Lana Del Rey cu „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” și SZA cu „SOS”. Categoria Recordul Anului se mândrește cu o gamă competitivă, inclusiv piese remarcabile de la Billie Eilish, Jon Batiste și Victoria Monét, printre alții.

Artiștii nominalizați la Premiile Grammy 2024

Categoria Cântecul anului prezintă strălucirea lirică a artiștilor precum Dua Lipa, Lana Del Rey și Olivia Rodrigo, alături de grele precum Taylor Swift și Billie Eilish. Categoria Cel mai bun artist nou prezintă talente emergente precum Coco Jones, Gracie Abrams și The War and Treaty, oferind o privire asupra viitorului industriei muzicale.

Categoriile Pop Solo și Pop Duo/Group Performance reflectă diversitatea muzicii pop contemporane, prezentând spectacole de la artiști precum Doja Cat, Labrinth și Lana Del Rey.

Nominalizările se extind dincolo de pop, acoperind genuri precum rap, country, rock, R&B și muzică alternativă. Printre nominalizați se numără Drake & 21 Savage pentru Cel mai bun album rap, Brothers Osborne pentru Cel mai bun album country, Foo Fighters pentru Cel mai bun album rock și Chris Brown pentru Cea mai bună interpretare R&B.

Ceremonia de decernare a premiilor Grammy este programată să aibă loc pe 4 februarie la Los Angeles, promițând o seară plină de spectacole extraordinare și recunoaștere binemeritată pentru realizările muzicale remarcabile ale anului trecut. În timp ce industria se pregătește să sărbătorească cele mai strălucitoare vedete ale sale, Grammy-urile din 2024 sunt pregătite să fie o vitrină memorabilă și diversă a talentelor în toate genurile, potrivit CNN.

Lista completă a nomunalizaților la Premiile Grammy 2024. Gala va avea loc pe 4 februarie în Los Angeles:

ALBUMUL ANULUI

Boygenius – “The Record”

Janelle Monáe – “The Age of Pleasure”

Jon Batiste – “World Music Radio”

Lana Del Rey – “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”

Miley Cyrus – “Endless Summer Vacation”

Olivia Rodrigo – “Guts” SZA – “SOS”

Taylor Swift – “Midnights”

ÎNREGISTRAREA ANULUI

Billie Eilish – “What Was I Made For?”

Boygenius – “Not Strong Enough”

Jon Batiste – “Worship”

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “Vampire”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Victoria Monét – “On My Mama”

CEA MAI BUNĂ MELODIE A ANULUI

Billie Eilish – “What Was I Made For?”

Dua Lipa – “Dance the Night”

Jon Batiste – “Butterfly”

Lana Del Rey – “A&W”

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “Vampire”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

CEL MAI BUN DEBUT

Coco Jones

Gracie Abrams

Fred Again..

Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

Victoria Monét The War și Treaty

CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ POP SOLO

Billie Eilish – “What Was I Made For?”

Doja Cat – “Paint the Town Red”

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “Vampire”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

CEL MAI BUN DUET POP/GRUP MUZICAL

Labrinth Featuring Billie Eilish – “Never Felt So Alone”

Lana Del Rey Featuring Jon Batiste – “Candy Necklace”

Miley Cyrus Featuring Brandi Carlile – “Thousand Miles”

SZA Featuring Phoebe Bridgers – “Ghost in the Machine”

Taylor Swift Featuring Ice Spice – “Karma”

PRODUCĂTORUL ANULUI, NON-CLASIC

Jack Antonoff

Dernst “D’Mile” Emile II,

Hit Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

CEL MAI BUN ALBUM DE MUZICĂ RAP

Drake & 21 Savage – “Her Loss”

Killer Mike – “Michael”

Metro Boomin – “Heroes & Villains”

Nas – “King’s Disease III”

Travis Scott – “Utopia”

CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ RAP

Baby Keem ft. Kendrick Lamar – “The Hillbillies”

Black Thought – “Love Letter”

Coi Leray – “Players”

Drake & 21 Savage – “Rich Flex”

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – “Scientists & Engineers”

CEL MAI BUN ALBUM DE MUZICĂ COUNTRY

Brothers Osborne – “Brothers Osborne”

Kelsea Ballerini – “Rolling Up the Welcome Mat”

Lainey Wilson – “Bell Bottom Country”

Tyler Childers – “Rustin’ in the Rain”

Zach Bryan – “Zach Bryan”

CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ A UNUI SOIST DE MUZICĂ COUNTRY

Brandy Clark – “Buried”

Chris Stapleton – “White Horse”

Dolly Parton – “The Last Thing on My Mind”

Luke Combs – “Fast Car”

Tyler Childers – “In Your Love”

CEL MAI BUN ALBUM DE MUZICA ROCK

Foo Fighters – “But Here We Are”

Greta Van Fleet – “Starcatcher”

Metallica – “72 Seasons”

Paramore – “This Is Why”

Queens of the Stone Age – “In Times New Roman…”

CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ SOLO ROCK

Arctic Monkeys – “Sculptures of Anything Goes”

Black Pumas – “More Than a Love Song”

Boygenius – “Not Strong Enough”

Foo Fighters – “Rescued”

Metallica – “Lux Æterna”

CEL MAI BUN ALBUM R&B

Babyface – “Girls Night Out”

Coco Jones – “What I Didn’t Tell You” Emily King – “Special Occasion”

Summer Walker – “Clear 2: Soft Life EP”

Victoria Monét – “Jaguar II”

CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ R&B

Chris Brown – “Summer Too Hot”

Coco Jones – “ICU”

Robert Glasper Featuring Sir & Alex Isley – “Back to Love”

SZA – “Kill Bill”

Victoria Monét – “How Does It Make You Feel”

CEL MAI BUN ALBUM DE MUZICĂ ALTERNATIVĂ

Arctic Monkeys – “The Car”

Boygenius – “The Record”

Gorillaz – “Cracker Island”

Lana Del Rey – “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”

PJ Harvey – “I Inside the Old Year Dying”