Ce se întâmplă cu melodia falsă a lui Drake cu The Weeknd, la premiile Grammy. Cum influnțează viitorul industriei muzicale

CEO-ul Recording Academy, Harvey Mason Jr., face vâlvă în industrie. După ce Variety a scris recent că o piesă generată de inteligență artificială „cu Drake și The Weeknd” va fi luată în considerare pentru un premiu Grammy, Mason insistă că nu este cazul.

Piesa, Heart on My Sleeve, a fost creată și trimisă spre examinare de către cineva care folosește pseudonimul „Ghostwriter”. Cântecul conține versuri scrise de Ghostwriter, dar imită vocile cântăreților fără consimțământul acestora.

Piesa ar fi, totuși, eligibilă pentru premiile Grammy. Care este problema, de fapt

În ciuda acestui lucru, într-un interviu pentru The New York Times, Mason a sugerat că piesa ar fi eligibilă din punct de vedere tehnic la categoria de compoziție, datorită versurilor.

„În ceea ce privește partea creativă, este absolut eligibilă, deoarece a fost scrisă de un om”, a spus el.

Cu toate acestea, se pare că lucrurile s-au schimbat. Într-o postare recentă pe Instagram, Mason a oferit o oarecare explicație. CEO-ul a precizat că melodia „nu este eligibilă pentru Grammy”.

„Permiteți-mi să fiu explicit: deși a fost scrisă de un creator uman, vocea nu a fost obținută legal, vocea nu a fost autorizată de artiști și piesa nu este disponibilă în comerț și, din această cauză, este nu este eligibilă”, a spus el.

Pe baza declarației lui Mason, se pare că problema nu este legată de faptul că piesa a fost generată folosind AI, ci de problemele legate de consimțământ.

Acest lucru ar putea însemna că Premiile Grammy ar lua în considerare melodiile care au fost create de AI, atâta timp cât permisiunile necesare au fost acordate din timp.

Dar, deși Mason crede că industria va trebui să evolueze și să se adapteze la AI, problemele legate de drepturile de autor rămân complicate.

Heart on My Sleeve a fost recent retras de pe serviciile de streaming, inclusiv Apple Music, Spotify, Tidal și YouTube, după o plângere din partea Universal Music Group, care îi reprezintă atât pe Drake, cât și pe The Weeknd.