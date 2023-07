Premierul Ciolacu: Nu a existat nicio discuţie şi nu va exista de scoatere a facilităţilor de la IT. Ședință a coaliției pe tema facilităților fiscale

Este scandal în coaliție pe tema eliminării facilităților fiscale acordate angajaților din IT, agricultură și construcții. Liberalii s-au opus acestei măsuri încă de săptămâna trecută, iar acest lucru va fi tranșat în ședința coaliției care va avea loc luni de la ora 13:00. Între timp premierul Marcel Ciolacu spune că nu a existat nicio discuţie şi nu va exista de scoatere a facilităţilor de la IT.

Subiectul facilităților fiscale va fi dezbătut luni în ședința coaliției programată pentru ora 12:00.

Surse din PNL au explicat pentru Playtech.ră că social-democrații vor să acopere gaura de 20 de miliarde de lei din buget cu banii pe care statul i-ar încasa din eliminarea facilităților fiscale acordate unor categorii profesionale. Măsura i-ar afecta pe IT-iști, angajații din agricultură sau construcții.

În schimb Marcel Ciolacu a spus, luni, într-o conferință de presă că nu ia în calcul această variantă.

”IT-ul, nu a existat nicio discuţie şi nu va exista de scoatere a facilităţilor de la IT. Este o minciună şi o dezinformare faptul că cineva a luat în discuţie. IT are o scutoire la impozitul pe venit, nu va exista o discuţie de scoatere a acestei facilităţi la IT şi nici nu a existat”, a spus premierul.