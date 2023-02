Premieră importantă în domeniul medicinei: cercetătorii, mai aproape de oprirea scenariului din The Last of Us

După cum este prezentat sumbru în „The Last Of Us”, nu există un vaccin aprobat pentru infecțiile fungice.

Oamenii de știință dezvoltă un vaccin despre care speră că ar putea fi prima imunizare care să lupte împotriva infecțiilor fungice invazive. Deși până acum a fost testat doar pe animale, cercetarea ar putea în cele din urmă deschide calea către un vaccin cu spectru larg care ar putea aborda amenințarea tot mai mare a ciupercilor rezistente la medicamente.

Într-un studiu recent, un vaccin experimental a fost conceput pentru a proteja împotriva celor mai frecvente trei cauze ale infecțiilor fungice – Aspergillus, Candida și Pneumocystis – care sunt responsabile pentru peste 80% din infecțiile fungice mortale.

Experimentele de la Universitatea din Georgia au arătat că rozătoarele și primatele non-umane cărora li s-a administrat vaccinul aveau șanse semnificativ mai mari de supraviețuire în comparație cu animalele nevaccinate.

Acest succes a fost susținut de dovezi care au arătat că injecția a fost eficientă în dezvoltarea anticorpilor de protecție împotriva tuturor celor trei agenți patogeni fungici.

„Deoarece vizează trei agenți patogeni diferiți, vaccinul are potențialul de a fi inovator în ceea ce privește infecțiile fungice invazive”, a declarat Karen Norris, investigator principal și profesor la Colegiul de Medicină Veterinară, într-un comunicat.

„Sunt în curs de desfășurare planuri de dezvoltare a vaccinului pentru un studiu de fază I (umană) de siguranță”, a adăugat Norris.

Un experiment necesar

Telespectatorii seriei The Last Of Us își vor aminti de scena de deschidere a celui de-al doilea episod în care un micolog indonezian este întrebat cum pot limita răspândirea unei infecții fungice neobișnuite care mătura orașul. Îngrozită, ea răspunde: „Nu există vaccin”. Singura soluție, spune ea, este „Începeți bombardarea. Bombardați acest oraș și pe toți cei din el.”

Acea abordare cu declanșare poate părea puțin dramatică, dar este adevărat că în prezent nu există vaccinuri aprobate pentru infecțiile fungice. În timp ce o pandemie globală de ciuperci care controlează mintea este puțin probabilă deși nu total imposibilă, preocuparea imediată este amenințarea tot mai mare a infecțiilor fungice rezistente la medicamente.

Noi tratamente experimentale sunt în lucru, dar este clar că lumea nu este pregătită pentru creșterea infecțiilor fungice rezistente la medicamente. Prima linie de apărare împotriva infecțiilor fungice umane este de obicei tratamentul cu azoli, care sunt medicamente antifungice cu spectru larg. Cu toate acestea, există un număr tot mai mare de cazuri de „ciuperci superbugice” care au dezvoltat rezistență la aceste medicamente din cauza utilizării excesive a agenților antifungici, mai ales în agricultura industrială.

În 2021, de exemplu, infecțiile fungice rezistente la medicamente care erau total rezistente la toate clasele majore de medicamente antifungice au fost găsite răspândindu-se printre pacienții spitalizați din SUA pentru prima dată. Oamenii de știință din întreaga lume au raportat, de asemenea, o creștere a infecțiilor fungice dificile în rândul pacienților cu COVID-19 în perioada de vârf a pandemiei.

Principalul grup de persoane expuse riscului sunt cei cu un sistem imunitar slăbit, mai ales dacă stau într-un cadru ca un spital, unde infecțiile se pot răspândi ca un incendiu. Pentru acești oameni, un vaccin care protejează împotriva infecțiilor fungice invazive are potențialul de a salva vieți.

Cu toate acestea, deoarece tratamentul este încă în fazele sale incipiente de testare, va trece ceva timp până când pacienții pot beneficia de această injectare.

„Acesta este un domeniu care a fost subdezvoltat pe frontul cercetării pentru o lungă perioadă de timp”, a adăugat Norris, care este, de asemenea, cercetător eminent în imunologie și biomedicină translațională a Alianței de Cercetare din Georgia.

„Acestea sunt populații foarte mari de oameni care sunt expuse riscului de infecții fungice invazive și, deși au fost eforturi considerabile pentru a dezvolta vaccinuri, niciunul nu este încă aprobat. Credem că acesta este un candidat foarte puternic la vaccin”, a continuat ea.