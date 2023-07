Povestea adevărată din spatele celui mai nou film Indiana Jones: ce este Dial of Destiny, de fapt

Al cincilea Indiana Jones se învârte în jurul așa-numitului „Dial of Destiny”, un dispozitiv de răsucire a timpului, presupus a fi creat de matematicianul și inventatorul grec Arhimede.

Obiectul se bazează pe un artefact arheologic autentic: mecanismul Antikythera.

Ce se știe despre mecanismul Antikythera

Această relicvă a fost găsită de scafandri într-un naufragiu în largul coastei insulei grecești Antikythera, în 1901. Cu roți groase și angrenajele rămase întregi, obiectul arată ca ceva dintr-un roman grafic steampunk.

Se crede că dispozitivul a fost plasat inițial într-o cutie de lemn, dar aceasta s-ar fi erodat cu mult timp în urmă.

Părți semnificative ale dispozitivului au fost pierdute în trecut, dar se estimează că avea dimensiunea unui prăjitor de pâine, adică aproximativ 34×18×9 centimetri.

Cu o vechime de peste 2.000 de ani, relicva este cel mai vechi computer analogic din lume, capabil să prezică pozițiile Soarelui, Lunii și planetelor, precum și eclipsele.

Timp de mai bine de un secol, obiectul i-a uimit pe arheologi, deoarece părea să se bazeze pe cunoștințe și tehnologie ce nu existau în acele timpuri.

James Mangold, regizorul Indiana Jones and the Dial of Destiny, a explicat că acest dispozitiv misterios a reprezentat inspirația directă pentru film. Cu toate acestea, el sugerează că multe părți din povestea obiectului au fost exagerate pentru un efect corespunzător.

„Toate filmele cu Indiana Jones sunt construite pe o fuziune între fantezie și realitate, o extrapolare de la ceea ce ar fi putut fi, la ceea ce ar putea fi imposibil”, ar fi spus regizorul filmului James Mangold presei.

În mod clar, mecanismul Antikythera nu este o mașinărie care călătorește în timp, dar exagerarea dă bine în contextul Indiana Jones.

De asemenea, nu există nicio dovadă că ar fi fost inventată de Arhimede. Cu toate acestea, unii cercetători susțin că există o legătură clară între celebrul gânditor și mecanismul Antikythera.