VIDEO Indiana Jones 5, cu un pas mai aproape de tine: trailerul oficial, lansat, în sfârșit

Primul trailer Indiana Jones 5 a sosit, în sfârșit, oferind câteva detalii interesante despre cel mai recent film în care îl poți vedea, evident, pe Harrison Ford.

Filmul, care se intitulează oficial Indiana Jones și Dial of Destiny, a oferit, în exclusivitate, primele imagini în cadrul evenimentului D23 Expo, din Statele Unite, unde echipa Playtech a fost prezentă.

Datorită ciclului lung de dezvoltare al peliculei, fanii au avut mult de așteptat până să vadă ceva concret.

Publicul a început să bănuiască că trailerul ar putea sosi în curând, imediat ce Disney a început campania de marketing a filmului și a oferit câteva imagini noi. De asemenea, au fost dezvăluite câteva detalii despre intrigă, dar și decorul New York-ului, raportat la anii ’60.

În imagini putem vedea revenirea mult așteptată a lui Harrison Ford în rolul lui Indiana Jones, după cum vei observa în cele ce urmează. Trailerul publicat de Screenrant.com poate fi vizionat în subsolul acestui articol.

Mads Mikkelsen sau Antonio Banderas vor face parte din distribuția Indiana Jones 5

Clipul pentru Indiana Jones și Dial of Destiny include, de asemenea, imagini cu alți membri ai distribuției: Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook sau Antonio Banderas.

Vei afla inclusiv câteva informații noi despre următorul artefact pe care personajul interpretat de Harrison Ford a pus ochii, de data aceasta.

Ai acum ocazia să vezi un Indiana Jones îmbătrânit, însă nu neaparat unul care nu mai poate face față situației.

Artefactul ar putea avea legătură cu o experiență mai veche de-a lui Indy, însă va trebui să vezi filmul pentru a ști dacă este, sau nu, așa.

Există mai multe potențiale comori prezentate în trailerul Indiana Jones și Dial of Destiny, dar nu este clar dacă cel pe care îl caută Jones este, de fapt, cel cunoscut sub numele de Dial of Destiny sau dacă este vorba despre o călătorie simbolică a personajului.

Una peste alta, te vei lămuri în luna iunie a anului viitor, atunci când Indiana Jones 5 va ajunge, în sfârșit, în cinematografe.