Poți trăi decent cu salariul minim pe economie? Răspunsul este „da”, cifrele nu mint

Avem aproximativ două milioane de angajați care sunt remunerați, la finalul lunii, cu venitul minim pe economie, ce tocmai a fost majorat de la 1 ianuarie 2023. La nivel mondial, de asemenea, zeci de milioane de lucrători primesc venitul minim din țara lor. Se poate trăi cu acești bani? Să analizăm cifrele.

Înainte de a pătrunde în analiza propriu-zisă, amintim că, de la 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 3.000 lei/lună, crescând de la 2.550 lei brut.

Totodată, s-a stabilit ca salariul minim pentru sectorul construcțiilor sa crească la 4.000 de lei tot de la 1 ianuarie 2023.

”Am considerat necesar să ne consultăm pe acest subiect cu partenerii sociali, pentru ca în funcție de propunerile lor și de perspectivele bugetare pentru anul viitor să venim cu o soluție realistă pentru contextul actual”, a declarat premierul Nicolae-Ionel Ciucă.

De reținut ca vorbim practic despre o creștere de 17,6 %, ceea ce în valoare absolută înseamnă 450 de lei.

Remunerația minimă este de 18,145 lei/oră pentru un program complet de lucru de 165,333 ore/lună, de la 1 ianuarie 2023.

Conform unei analize Picodi.com, ce a verificat cum a evoluat salariul minim în 2023 în câteva zeci de țări și dacă un astfel de salariu este suficient pentru a asigura un nivel de trai minim în țările respective, avem parte de o serie de date foarte interesante.

Studiul include 67 de țări în care salariul minim este stabilit de către guvern. Sistemele de impozitare din aceste țări pot fi foarte diferite, iar diferența dintre venitul brut și cel net poate varia de la 0% la până la 37% (în România – 36,7%). Pentru ca comparația să fie corectă, am folosit salariul net, adică banii pe care angajații îi duc efectiv acasă.

„În doar 7 din cele 67 de țări incluse în clasamentul nostru, salariul minim nu a crescut față de ianuarie 2022. Printre altele, aceste țări sunt Israel, Hong Kong și Nigeria.

Cea mai mare creștere a salariului minim de la an la an a fost observată în Argentina (104,5%) și Turcia (100%). În aceste țări, atât inflația, cât și devalorizarea monedei au fost excepțional de mari în ultimii ani. Țările care se remarcă, de asemenea, printr-o creștere ridicată a salariului minim sunt Moldova (32,5% de la an la an), Letonia (27,1%) și Malaezia (25,8%).

În clasamentul nostru privind creșterile salariale, România se află pe locul 7: în prezent, salariul minim este de 1898 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 24,5% față de luna ianuarie a anului trecut (1524 lei). Creșteri salariale mai mici putem observa și la țări precum Ungaria (16%) sau Serbia (14.3%)”, explică specialiștii.