Ce trebuie să ştii dacă lucrezi pe 24 ianuarie. Beneficiile pe care le au angajaţii

Așa cum am învățat din cărțile de istorie, pe 24 ianuarie a fiecărui an sărbătorim „Mica Unire a Principatelor Române”. Dar, la fel ca în fiecare an, conform reglementărilor legislative, ziua de 24 ianuarie este declarată ca fiind zi liberă pentur toți angajații români, fie bugetari, fie în cadrul privat. În aceste condiții este important un anume aspect, și anume ce trebuie să ştii dacă lucrezi pe 24 ianuarie, și care sunt beneficiile pe care le au angajaţii dacă muncesc în această zi.

Ziua de 24 ianuarie, declarată zi liberă. Ce trebuie să ştii dacă lucrezi în această zi

Confom cadrului legislativ din Codul Muncii, ziua de 24 ianuarie a fiecărui an este declarată ca fiind zi liberă. Dar, în anumite segmente din economia românească sunt angajați care sunt nevoiți să lucreze în această dată. Deși bugetarii vor avea o minivacanță în aceste zile, având în vedere că și azi, 23 ianuarie este zi liberă, cei care vor lucra în aceste zile e bine să știe anumite lucruri, importante am adăuga noi. Până la urmă este vorba de beneficiile pe care le au angajaţii care lucrează pe 23 și 24 ianuarie.

Motivația din spatele decizie de a declara și ziua de 23 ianuarie, ca fiind zi liberă, este că pică la început de săptămână, adică azi, luni, iar 24 pică mâine, astfel că decizia a venit ca una logică, de aici și minivacanța de care vorbeam. Dacă bugetarii beneficiază de ambele zile libere, parte din angajații din sistemul privat vor avea liber doar în ziua de 24 ianuarie, dar există categorii de salariați, din privat și din sistemul bugetar, care vor fi nevoiți să nu întrerupă munca în aceste zile.

Care sunt beneficiile pe care le au angajaţii

În acest context, conform legislației în vigoare, pentru aceste zile libere vorbim de beneficiile pe care le au angajaţii, și anume aceste zile vor putea fi recuperate, sub forma unor alte zile libere, stabilite de comun acord cu angajatul. Alte beneficiile pe care le au angajaţii sunt plata unor sume compensatorii pentru zilele lucrate, acestea reprezentând de fapt un spor salarial care nu poate fi mai mic de cât salariul, conform legislației în vigoare.

În ceea ce privește acordarea de zile libere, acestea nu se fac decât în termenul a 30 de zile de la data în cauză (23 și 24 ianuarie în cazul de față), toate aceste aspecte fiind regăsite în Codul Muncii. În aceeași legislație sunt prevăzute și amenzile acordate angajatorilor în cazul în care nu se respectă aceste norme legale, amenda fiind de până la 10.000 de lei.

În afară de această primă minivacanță, românii vor mai beneficia de una, în perioada Sărbătorilor de Paște, iar modul de acordare a zilelor libere în cazul angajaților care nu pot opri fluxul de muncă fiind exact același, la fel și amenzile în cazul în care se încalcă reglementările din Codul Muncii.