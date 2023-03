PlayStation Plus are parte de noi jocuri: ce titluri oferă Sony abonaților

PlayStation a anunțat următorul lot de jocuri gratuite pentru abonații PS Plus.

PlayStation Plus din aprilie va include Sackboy: A Big Adventure, Meet Your Maker și Tails of Iron. Unul dintre aceste jocuri, Meet Your Maker, nu este o surpriză, deoarece a fost deja dezvăluit oficial.

Toate cele trei jocuri vor fi disponibile pentru revendicare începând cu 4 aprilie. Este rar să se întâmple acest lucru, dar fiecare dintre jocuri are o versiune PS5 și PS4 care va fi pusă în joc.

Sackboy: A Big Adventure este cel mai important titlu de luna aceasta. Un spin-off al seriei Little Big Planet, Sackboy a fost lansat alături de PS5 în 2020, deși a fost lansat și pentru PS4. Indiferent de platforma PlayStation pe care joci, ar trebui neapărat să joci Sackboy. În esență, este interpretarea lui Little Big Planet asupra Super Mario 3D World. Mecanica excelentă a platformelor, designul de nivel stelar și o coloană sonoră incredibilă fac din Sackboy o aventură care provoacă zâmbetul. Dacă ești în căutarea unui joc de jucat cu copiii tăi, acesta este ideal pentru cooperarea pe canapea pentru până la patru jucători.

Jocuri pentru toată lumea

Pentru masochiștii de acolo, Tails of Iron de la Odd Bug Studio merită să fie verificat. Acest RPG cu derulare laterală, cu grafică de carte de povești, prezintă lupte corp la corp provocatoare care îți vor testa forța. Joci ca un șobolan pe nume Redgi, care are sarcina de a salva regatul de broaștele rele.

Meet Your Maker este un joc multiplayer online nou-nouț care se lansează pentru console și PC pe 4 aprilie. Cu toate acestea, abonații PlayStation Plus nu vor trebui să cheltuiască niciun ban pentru a începe să se joace. Este descris ca un joc de construcție și raid care îți cere să creezi și să jefuiești cetăți labirintice pline cu capcane și paznici periculoși. Poți să-ți construiești propriul avanpost și apoi să-ți inviți prietenii să încerce să ajungă până la capătul labirintului tău. Poți construi și ataca avanposturi singur sau alături de un prieten.

Dacă nu ai făcut-o deja, ai grijă să nu uiți de gama de jocuri gratuite PS Plus pentru martie 2023 înainte de 4 aprilie. Gama acestei luni a fost, de asemenea, destul de impresionantă cu Battlefield 2042, Minecraft Dungeons și Code Vein.