Pierdere grea pentru ucraineni. A murit comandantul batalionului Azov, ajunsese de nerecunoscut – FOTO

A decedat comandantul batalionului 1 al Regimentului Azov, Oleg Mudrak, care a luat parte la apărarea uzinei siderurgice Azovstal din Mariupol şi a petrecut câteva luni în captivitatea rușilor. Nepotul său, Daniel, a dat vestea tragică pe Instagram. Potrivit unor surse din presa ucraineană, cauza morţii ar fi fost un stop cardiac.

Soldaţii Azov au devenit un simbol al rezistenței ucrainene în fața armatei ruse, necapitulând vreme de două luni, în primăvara lui 2022. La jumătatea lunii mai, însă, în urma ordinului de la Kiev, aceștia au părăsit uzina şi s-au predat. Atunci, Ministerul rus al Apărării a raportat că 2.439 de militari au depus armele. Ulterior, în toamnă, Rusia a eliberat cinci comandanţi ai apărării Azovstal şi 108 luptători de Batalion Azov, ca parte a unui schimb de prizonieri major. Oleg Mudrak s-a numărat printre ei.

Comandantul ucrainean a șocat opinia publică după ce scriitorul Stanislav Aseev a publicat o fotografie cu el, foarte slăbit și epuizat din cauza celor trei luni de captivitate. (vezi foto mai jos).

Rușii l-au ținut prizonier pe Oleg Mudrak jumătate de an, el supraviețuind atacului din iulie 2022 asupra închisorii Olenivka (teritoriu controlat de separatiști în Donețk). De asemenea, militarul ucrainean a apărat Mariupol în 2014 și oțelăria Azovstal în martie 2022, după ce a început invazia rusă a Ucrainei. În septembrie 2022, comandantul Azov s-a întors acasă, în urma unui schimb de prizonieri de război.

The commander of the 1st battalion of the Azov regiment, Oleg Mudrak, was recently released in a POW exchange after months of captivity.

He just died from heart failure pic.twitter.com/CaOSQ1JC6p

