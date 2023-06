Piedone a fost achitat și eliberat. Primele declarații, după ieșirea din Penitenciarul Jilava, în aplauzele susținătorilor. ”Voi fi repus în funcție, nu voi cere despăgubiri” – Update 

Cristian Popescu Piedone a fost achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Fostul primar al Sectorului 4, condamnat în mai 2022 în dosarul Colectiv, va fi eliberat din închisoare după un an și o lună din sentința de patru ani ce îi fusese dată. Decizia este definitivă.

Update miercuri, 21 iunie 2023, ora 15:45. Cristian Popescu Piedone a ieșit din Penitenciarul Jilava și a făcut primele declarații.

”M-am rugat la Dumnezeu să audă rugile mele, să se facă dreptate și să deschidă ochii judecătorilor. (…) Există o speranță în România pentru dreptate. Eu am vrut de la început să răspund pentru păcatele mele, din păcate am răspuns pentru altcineva. (…)

Nu voi cere despăgubiri morale. N-am nevoie. Voi fi repus în funcție, voi duce sectorul până la capăt, mă voi gândi ce e de făcut în viitorul meu”, a spus Piedone, în aplauzele susținătorilor săi.

”În închisoare m-am eliberat, nu m-am încarcerat. M-am putut odihni și gândi și să-mi pun planurile în ordine. Condițiile din închisori… Nu vreau să ajungă nimeni aici, dar sunt cu bun simț dacă ai bun simț. Ești respectat dacă respecți.

Am ieșit la muncă, am muncit fără probleme. Mi-am luat recompense, am fost la cursuri.

Dacă copiii mei erau acolo în acea seară și mureau susțineam în continuare că sunt nevinovat. Le înțeleg furia (părinților victimelor, n.r.). (…) Am conștiința curată, nu aveam ce să previn eu.”, a mai spus Cristian Popescu Piedone.