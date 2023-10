Peste 10.000 de firme din țară și-au suspendat activitatea. Județele cu cele mai multe dintre ele

Peste 10.000 de firme din țară și-au suspendat activitatea în primele opt luni ale acestui an, potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), care a precizat în ce județe s-au înregistrat cele mai multe dintre acestea.

Județele cu cele mai multe firme ce și-au suspendat activitatea

Datele publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului arată că numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele opt luni din 2023 a fost de 10.139. Acest total a fost cu 5,64% mai mare față de cel înregistrat în perioada similară din 2022.

Cel mai mare număr de companii care și-au suspendat activitatea în perioada menționată a fost înregistrat în București, adică 1.231 – număr în creştere cu 21,4% faţă de cel din intervalul ianuarie – august 2022.

După Capitală, în clasamentul județelor în care și-au suspendat activitatea cele mai multe firme, în primele opt luni ale acestui an, se numără: Cluj, cu 690 de firme aflate în această situație (în creştere cu 50% față de aceeași perioadă a anului trecut, n.r.), Braşov – 481 (plus 23,02%), Iaşi – 434 (-1,59%) şi Timiş – 371 (plus 13,11%).

Județele cu cele mai puține firme care și-au suspendat activitatea

La polul opus al clasamentului, județele în care au fost înregistrate cele mai puține firme din România cu activitatea suspendată: Tulcea 67 (în scădere cu 18,29% faţă de primele opt luni din 2022), Giurgiu – 67 (minus 20,24%), Ialomiţa – 69 (plus 15%) şi Covasna – 70 (minus 15,66%).

Într-un clasament făcut după domeniile de activitate, cel mai mare număr de suspendări a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv: 2.447 (-10,20%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 991 suspendări (+14,57%) şi informaţii şi comunicaţii – 964 suspendări (+50,39%).

În perioada în care au activitatea suspendată, firmele nu mai pot emite facturi. Însă, își poot menține conturile bancare și gestiona sumele deținute, pot încasa sume ce le revin în baza raporturilor juridice încheiate înainte de suspendarea societății; își pot apăra poziția procesuală în cazul unui eventual litigiu demarat împotriva lor, potrivit avocat-firme.info.

În perioada inactivității înregistrate la Registrul Comerțului, firmele își pot menține activitatea administrativă. De exemplu, o firmă poate avea angajați în continuare, cărora să le plătească salarii, precum și sediu, pentru care să plătească chirie. În această situație, firma poate primi facturi și poate face plățile necesare.