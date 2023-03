Omul care a prezis majoritatea evenimentelor actuale vine cu o nouă profeție: ce se va întâmpla cu omenirea până în 2030

În urmă cu aproximativ două decenii, Ray Kurzweil a reușit să prezică toate evenimentele care au loc în prezent. De această dată, informaticianul vine cu o nouă profeție care ar trebui să aibă loc în jurul anului 2030.

Informaticianul și futuristul Ray Kurzweil a stabilit o cronologie specifică pentru momentul în care umanitatea va ajunge la nemurire, iar inteligența artificială va atinge singularitatea tehnologică. Vestea bună constă în faptul că, dacă aceste previziuni se dovedesc a fi adevărate, va trebui să așteptăm doar șapte ani pentru a descoperi elixirul vieții.

Kurzweil are un istoric impresionant de predicții despre tehnologie, prezicând corect în 1990 că un computer va învinge campionii mondiali umani la șah până în anul 2000, dezvoltarea computerelor portabile și a smartphone-urilor, trecerea la mai multă tehnologie fără fir și prevăzând explozia internetului în întreaga lume.

În 2010, el și-a revizuit chiar propriile predicții făcute în urmă cu două decenii pentru a vedea cum se descurcă. Mai exact, el susține că dintre cele 147 de predicții pe care le-a făcut în 1990 cu privire la anii care au precedat 2010, 115 s-au dovedit a fi „în întregime corecte”, în timp ce alte 12 au fost în esență corecte și doar 3 au fost complet greșite.

Bineînțeles, a mai și greșit, prezicând că mașinile cu conducere autonomă vor fi utilizate până în 2009. Astfel că, în timp ce pretențiile de nemurire sunt îndrăznețe și, probabil, greșite, ele nu ar trebui respinse în totalitate. Kurzweil a făcut predicții îndrăznețe ca aceasta în urmă cu ceva timp, apropiindu-se remarcabil de datele pe care le-a stabilit inițial.

„2029 este data consecventă pe care am prezis-o pentru când o inteligență artificială va trece un test Turing valid și, prin urmare, va atinge niveluri umane de inteligență. Am stabilit data 2045 pentru „Singularitate”, care este momentul în care noi ne vom multiplica inteligența eficientă de un miliard de ori prin fuziunea cu inteligența pe care am creat-o”, a spus Kurzweil pentru Futurism în 2017.