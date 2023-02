O rețea vastă de ciuperci conectează pădurile: este scenariul din The Last of Us realitate? Ce spun cercetătorii

Posibilitatea existenței unor rețele de comunicații ale ciupercilor care conectează ecosistemele forestiere într-o „rețea largă a lemnului” a câștigat din ce în ce mai mult atenția cercetătorilor în ultimele decenii.

O lucrare în acest sens a fost publicată recent în Nature Ecology & Evolution. Trei biologi de la Universitatea din Alberta, de la Universitatea British Columbia din Canada și de la Universitatea din Mississippi din SUA susțin că alți oameni de știință au exagerat fără să vrea dovezile care susțin modelele de rețele micorizice extrem de complexe, trecând cu vederea limitările studiilor anterioare.

Biologii au analizat peste 1.500 de lucrări științifice și au calculat numărul de afirmații pe baza unor dovezi slabe sau lipsă. Ei au descoperit că procentul de afirmații nesusținute s-a dublat în ultimii 25 de ani, cu o tendință către invocarea efectelor pozitive ale rețelelor fungice.

„Unele dintre citările nesusținute provin din publicații anterioare ale noastre”, scriu biologii Jason Hoeksema, Melanie Jones și Justine Karst. „Aceste tipuri de declarații nesusținute reprezintă o problemă, deoarece noi, oamenii de știință, probabil fără intenție, am devenit vectori pentru afirmații nefondate”.

Ce au descoperit cercetătorii despre rețelele de ciuperci

Modelele de „rețele late de lemn” susțin că rețelele simbiotice de ciuperci și copaci oferă resurse precum apă și azot altor plante, în timp ce „șoptesc” avertismente urmașilor lor despre prădătorii de insecte.

Faptul că ciupercile formează relații interdependente cu copacii, trăind în interiorul rădăcinilor plantelor (cunoscute sub numele de micorize) sau trăind în solul din apropiere (cunoscut sub numele de ectomicorize) nu este contestat. Cu toate acestea, arhitectura și complexitatea sistemelor vaste de partajare a resurselor, cunoscute sub denumirea de rețele micorize comune (CMN), este mult mai greu de identificat. Și dovezile pentru ceva vast și complex nu există încă, spun biologii.

„Acum se fac argumente pentru a schimba managementul și politica forestieră pe baza acestor informații”, scriu Hoeksema, Jones și Karst. „Oamenii de știință pot modela narațiunea publică cu o caracterizare din ce în ce mai inexactă”.

Cartografiarea ciupercilor și a copacilor dintr-o pădure este o sarcină grea și doar cinci studii au fost efectuate pe două tipuri de pădure; doar două specii de copaci din aproximativ 73.300 din întreaga lume.

Aceste studii nu pot arăta că conexiunile fungice sunt permanente. S-au făcut experimente folosind plante în ghivece cu diverse aranjamente de plasă pentru a preveni creșterea rădăcinilor sau ciupercilor (sau ambelor) în anumite zone. Acest lucru a făcut posibil ca oamenii de știință să examineze impactul interzicerii accesului unei plante la rețeaua de ciuperci.