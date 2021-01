Un bărbat și-a injectat ciuperci halucinogene, în loc să le mănânce. Ce efecte groaznice a avut acest lucru

Un bărbat s-a trezit în spital cu insuficiență severă multiplă de organe, după ce a înțeles greșit cum să consume ciuperci psihedelice.

În loc să ingereze psilocibina, el le-a injectat direct în sânge, potrivit Insider. Ciupercile au început să crească în sângele său, provocându-i răni grave, inclusiv insuficiența organelor.

Ce s-a întâmplat după ce a mâncat ciuperci psihedelice

Din păcate, aceasta a fost o experiență mai rea decât un simplu bad trip. Bărbatul de 30 de ani fusese, în trecut, tratat pentru tulburare bipolară și a dat peste psilocibină după ce a cercetat modalități de a ajuta la tratarea afecțiunii online, potrivit unui raport de caz publicat în Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry.

Cercetările preliminare sugerează că bărbatul studiase ingredientele care ar putea ajuta la tratarea afecțiunii lui – psilocibina, ingredientul activ din ciupercile psihedelice, pare să trateze simptomele depresive la unii pacienți. Dar asta presupune că acei pacienți ingerează compusul, nu îl injectează.

Deoarece ciupercile s-au comportat în venele bărbatului ca în oricare alt loc umed și întunecat, acestea au proliferat și el a început să verse sânge, să fie confuz și incapabil să vorbească coerent, ajungând, în cele din urmă, în spital cu leziuni severe la rinichi și ficat. Medicii au trebuit să-l pună pe un ventilator și să-i filtreze sângele pe parcursul celor trei săptămâni de spitalizare, potrivit raportului cazului.

Una peste alta, raportul de caz descrie o poveste de groază unică. Dar ilustrează cât de periculos poate fi când oamenii sunt lăsați să caute noi tratamente fără sprijin sau îndrumare adecvată.

Tratamentul psihedelic cu psilocibină poate ajuta în tratarea depresiei majore

Într-un studiu al adulților cu depresie majoră, cercetătorii Johns Hopkins Medicine au raportat că două doze din substanța psihedelică psilocibină, administrată cu psihoterapie de susținere, au produs reduceri rapide și mari ale simptomelor depresive. Majoritatea participanților au prezentat îmbunătățiri și jumătate din participanții la studiu au obținut remisiunea prin urmărirea de patru săptămâni.

Un compus găsit în așa-numitele ciuperci magice, psilocibina produce halucinații vizuale și auditive și modificări profunde ale conștiinței în câteva ore după ingestie.

În 2016, cercetătorii Johns Hopkins Medicine au raportat mai întâi că tratamentul cu psilocibină în condiții susținute psihologic a ameliorat semnificativ anxietatea și depresia existențială la persoanele cu un diagnostic de cancer care pune viața în pericol.