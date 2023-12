O altă lovitură teribilă primită de Neymar. Ce se întâmplă cu atacantul brazilian

Neymar are parte de un final de an de coșmar. În octombrie, s-a ales cu o accidentarea horror care l-a scos din circuit pentru o perioadă foarte lungă de timp. Fotbalistul a primit o nouă lovitură, după anunțul de ultimă oră făcut în Brazilia. Ce se întâmplă cu atacantul.

Neymar, în vârstă de 51 de ani, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și a meniscului în timpul meciului Uruguay – Brazilia 2-0, din etapa a patra a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, disputat pe 17 octombrie 2023. Fotbalistul s-a operat, iar recuperarea va fi una de durată și ar putea sta departe de gazon cel puțin un an.

Deși s-a crezut că starul lui Al-Hilal va reuși să se recupereze pentru următoarea ediție de Copa America, programată să înceapă în iunie 2024, în SUA, Neymar a primit o altă lovitură cruntă. Potrivit medicul naționalei Braziliei, atacantul nu va reveni prea curând pe teren. Rodrigo Lasmar a explicat că este foarte riscant ca Neymar să forțeze recuperarea, în condițiile în care el s-a mai confruntat de-a lungul carierei și cu alte accidentări foarte grave.

Astfel, medicul a apreciat că atacantul brazilian ar putea reveni pe teren abia în august 2024, adică la zece luni de la momentul accidentării, adăugând că este prematur să se vorbească despre o revenire înainte de nouă luni. Scopul lui Neymar era să revină pe teren cât mai repede pentru a putea juca alături de Brazilia la Copa America.

”Este prea devreme, nu are rost să sărim pașii pe care-i are de făcut ca să se recupereze complet. Neymar va fi pregătit să revină abia la startul viitorului sezon european, care se dă în august 2024”, a spus medicul naționalei Braziliei pentru postul „Radio 98” din această țară, citat de spaniolii de la AS.