Neymar, lovitură după lovitură. Ce a pățit fotbalistul, la o zi după tentativa de răpire a logodnicei și fiicei sale

Neymar da Silva Santos Junior are parte de un final de an de coșmar. După accidentarea horror care l-a scos din circuit pentru o perioadă foarte lungă de timp, starul Braziliei are acum probleme și la echipa de club. Ce au decis șefii lui Al-Hilal.

Momente grele pentru Neymar

Vedeta celor de la Al-Hilal a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și a meniscului în timpul meciului Uruguay – Brazilia 2-0, din etapa a patra a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, disputat pe 17 octombrie 2023. Fotbalistul s-a operat, iar recuperarea va fi una de durată, astfel că s-ar putea să nu mai joace în sezonul 2024-2025.

Neymar a trecut prin momente foarte grele, la câteva zile după intervenția chirugicală, după ce a aflat că Bruna Biancardi (29 de ani) și fetița lor, Mavie, în vârstă de o lună, au fost la un pas să fie răpite. Scenele terifiante s-au petrecut în orașul Cotia, din Brazilia.

Neymar, suspendat de Al-Hilal

Pe lângă toate astea, Neymar a mai primit o veste total neașteptată din partea șeicilor care conduc clubul Al Hilal. Diriguitorii clubului din Arabia Saudită au decis ca brazilianul să fie suspendat pe o perioadă nedeterminată. Ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la o astfel de decizie?

Conform presei arabe, șefii lui Al-Hilal l-au suspendat pe Neymar fără ca acesta să fie vinovat în vreun fel și nu a încălcat contractul și nici regulamentul intern. Explicația este că oficialii clubului au decis că suspendarea lui Neymar este cea mai bună soluție pentru ca brazilianul să nu mai ocupe un loc de stranier în lotul echipei.

Regulamentul din Arabia Saudită nu le permite cluburilor să aibă în loturi decât maximum opt jucători din afara țării, iar Al-Hilal a atins deja acest prag.

Cu alte cuvinte, în perioada în care va fi indisponibil, Neymar va fi suspendat. Astfel, cei de la Al-Hilal vor putea transfera un alt jucător în iarnă, postul cu probleme din echipă fiind cel de fundaș stânga. Însă, după ce starul brazilian își va reveni, arabii vor fi forțați să renunțe la un alt străin pentru a-i face loc.

Hoți înarmați au vrut să-i răpească iubita și fiica lui Neymar

După ce părinții lui Luis Diaz, starul lui Liverpool, au fost răpiți în Columbia, marți, a avut loc o tentativă de răpire a iubitei și fetițeți lui Neymar, în Brazilia.

Trei bărbați înarmați au pătruns în locuința iubitei brazilianului din apropiere de Sao Paulo, încercând să o răpească pe fiica nou-născută a lui Neymar, Mavie, și pe partenera acestuia, Bruna Biancardi. Din fericire, cele două nu se aflau în locuință la acel moment, potrivit presei din Spania.

Părinții iubitei lui Neymar, legați de hoți

Intrați în casă, aceștia i-au legat pe părinții partenerei lui Neymar, timp în care au furat bijuterii, ceasuri, genți, dar și haine de lux. Infractorii i-au lăsat legați pe părinții Brunei Biancardi, dar, din fericire, aceștia nu au fost răniți, notează cotidianul spaniol AS.

Incidentul a avut în districtul Cotia, care este situat la periferia orașului Sao Paulo. Vecinii au fost cei care au alertat poliția, iar oamenii legii au înconjurat proprietatea și l-au capturat pe unul dintre infractori.