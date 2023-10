Numele teroristului Osama bin Laden, legat de achiziții scumpe din sport. Jurnaliștii britanici, dezvăluiri senzaționale

O rudă a teroristului Osama bin Laden a făcut senzație săptămâna trecută în Marea Britanie. The Sun scrie că Mohammed Saleh bin Laden deține o firmă care a achiziționat cai de curse de aproape două milioane de lire sterline, iar investițiile în acest sport vor continua „o perioadă lungă”.

Jurnaliștii de la The Sun au rămas înmărmuriți când au auzit cine este omul de afaceri care a cheltuit o avere pe cai. Este vorba de Mohammed Saleh bin Laden, una dintre rudele teroristului Osama bin Laden, cel de numele căruia este legat atentatul de pe 11 septembrie 2001, când turnurile de la World Trade Center au fost lovite de avioane pline cu pasageri. Ziariștii spun că Mohammed ar fi chiar nepotul teroristului ucis în anul 2011.

Mohammed Saleh bin Laden nu este la prima încercare de a se apropia de sportul britanic. În anul 2019 a vrut să cumpere clubul Sheffield United, iar acum s-a decis să investească în cursele de cai. Și a cumpărat șapte iepe, la o licitație, pe care a plătit aproape două milioane de lire steline. Mai exact 1,8 milioane de lire sterline.

Mohammed Saleh bin Laden deține firma Salhia Stud, iar administratorul acestei companii a dezvăluit că această achiziție este doar un prim pas dintr-un plan mult mai mare.

„Am investit și cheltuit mult în afacerile din Marea Britanie și suntem implicați în multe domenii, așa că ne-am gândit că ar fi potrivit să investim și în cursele de cai. Este un proiect pe termen lung. Avem zece iepe, dar dacă vor vedea un armăsar care să ne intereseze vor participa la licitație”, a declarat cel care conduce compania.

În materialul din sursa citată se mai spune că Mohammed Saleh bin Laden ar fi moștenit această pasiune de la unchiul său, Bakr bin Laden, fratele vitreg al lui Osama.

Osama bin Laden, fan al echipei Arsenal

Osama bin Laden a fost renegat de familia lui în anul 1994 și în anul 2011 a fost ucis de forțele speciale americane, după o incursiune, ca în filme, în Pakistan. Celebrul terorist era fan al fotbalului, iar în perioada în care a locuit la Londra mergea des la partidele lui Arsenal. Primise un cadou la care ținea foarte tare: tricoul atacantului Ian Wright.

„Osama a participat la mai multe meciuri jucate de Arsenal pe teren propriu in perioada in care locuia la Londra, in anii ’90”, a scris Adam Robinson, autorul cărții „Bin Laden: în spatele măștii de teroare”.

În această lucrare apare și dezvăluirea unui fost bodyguard al teroristului care a spus despre Osama: „Un atacant excelent. Era foarte înalt și lovea foarte bine din voleu, dădea de fiecare dată cele mai spectaculoase goluri. Îi plăcea să loveasca puternic, era un jucător foarte, foarte bun”.