Noul film al lui Martin Scorsese se lansează în curând. Când vezi Killers of the Flower Moon, cu Leonardo DiCaprio și Robert De Niro

Killers of the Flower Moon face istorie cu o strategie de lansare care marchează o premieră în industrie.

Cel mai recent film venit de la legendarul regizor Martin Scorsese prezintă crminele din Osage care au avut loc în Oklahoma în anii 1920, iar distribuția îi include pe Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow și Brendan Fraser.

Killers of the Flower Moon a fost inițial planificat pentru o lansare limitată în cinematografe în data de 6 octombrie, înainte de a se extinde cu o lansare la scară largă, pe 20 octombrie, dar s-a renunțat la idee.

Când vezi Killers of the Flower Moon la cinema, de fapt

Filmul lui Scorsese va fi lansat în cinematografe în întreaga lume în data de 20 octombrie și va apărea inclusiv pe Apple TV+.

Deși nu a fost dezvăluit niciun motiv pentru eliminarea lansării limitate, este mai mult decât probabil că acest lucru se întâmplă din cauza grevei SAG-AFTRA în curs, care îi împiedică pe actori să promoveze proiecte care se vor lansa în curând.

Dacă situația va continua, distribuția filmului Killers of the Flower Moon nu va putea promova filmul până la lansare.

Din acest motiv, în combinație cu efectele pandemiei, filmele s-au chinuit să cu încasările, singura excepție notabilă fiind Everything Everywhere All Once, marele câștigător de la Oscar.

În altă ordine de idei, Killers of the Flower Moon marchează cea de-a șasea colaborare a lui Martin Scorsese cu Leonardo DiCaprio și cea de-a zecea cu Robert De Niro.

De asemenea, recenziile The Killers of the Flower Moon după premiera sa la Festivalul de Film de la Cannes au fost excepționale, astfel că ne așteptăm să vedem o nouă capodoperă din partea regizorului.

Totuși, dincolo de distribuția absolut impresionantă și faptul că vorbim despre un film făcut de Scorsese, s-ar putea ca numărul celor care merg în cinematografe ca să îl vadă să nu fie chiar atât de mare, în lumina celor explicate anterior.