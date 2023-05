Killers Of The Flower Moon cu Leonardo DiCaprio și Robert De Niro este considerat deja un „triumf” de către critici: când vei putea vedea primul western al lui Martin Scorsese

Killers Of The Flower Moon este salutat un „triumf” de către critici, la puțin timp de la lansarea sa. Filmul lui Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, a primit ovație în picioare de nouă minute când a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes sâmbătă seara.

Și după cum au apărut recenziile timpurii pentru cele trei ore și jumătate, este sigur să spunem că primul western al regizorului iconic va fi considerat un „triumf”.

O gamă largă de critici de film i-au acordat deja filmului cu Leonardo DiCaprio în rol principal cinci stele peste tot, unul chiar l-a salutat drept cel mai bun din genul său.

Killers Of The Flower Moon a avut premiera la Cannes

Cuvinte precum „capodoperă” au fost spuse de criticii care au reușit să pună mâna pe un bilet la prima proiecție. IndieWire a spus că DiCaprio oferă „cea mai bună interpretare a sa vreodată”, în timp ce The Guardian a acordat cinci stele pentru o „epopee remarcabilă despre nașterea sângeroasă a Americii”.

Scorsese a dezvăluit Killers of the Flower Moon la Cannes, debutând o epopee americană cuprinzătoare despre lăcomie și exploatare pe câmpiile sângeroase ale unei rezervații Osage Nation, din Oklahoma anilor 1920.

Cel mai recent film al lui Scorsese – cu DiCaprio, Lily Gladstone și Robert De Niro în rolurile principale – este unul dintre cele mai ambițioase ale sale. Adaptând bestsellerul de non-ficțiune al lui David Grann, se întinde pe aproape trei ore și jumătate și a costat Apple 200 de milioane de dolari.

Covorul roșu de la Cannes a atras un spectru larg de vedete. Alături de distribuția extinsă a filmului, participanții i-au inclus pe CEO-ul Apple, Tim Cook, precum și actorii Cate Blanchett, Salma Hayek, Paul Dano și Isabelle Huppert.

Așadar, Killers of the Flower Moon a avut premiera la cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes pe 20 mai 2023 și este programat să fie lansat în cinematografe selectate pe 6 octombrie, înainte de o lansare la scară largă în Statele Unite pe 20 octombrie, de către Paramount Pictures. De asemenea, este programată pentru o lansare de streaming nespecificată pe Apple TV+.