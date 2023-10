Neymar, în lacrimi. A părăsit terenul pe targă la meciul Uruguay – Brazilia. Prima reacție a starului lui Al-Hilal VIDEO

După dezamăgirea produsă de egalul de acasă cu Venezuela, Brazilia a făcut un alt pas greșit în preliminariile Campionatului Mondial 2026, în Uruguay. Dar cel mai rău a fost că l-a pierdut pe Neymar, care a părăsit terenul pe targă, în lacrimi. Care e starea atacatului.

Brazilia, cea mai titrată națională din istorie, a fost învinsă cu 0-2 de Uruguay în etapa a 4-a a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026. Reprezentativa din Uruguay reușise o singură victorie în ultimele partide oficiale cu Selecao, pierzând ultimele patru meciuri directe.

Neymar (31 de ani) a început ca titular meciul cu Uruguay. În finalul primei reprize, atacantul a căzut, moment în care a părut că a fost călcat pe picior de către Ugarte, mijlocașul advers. Brazilianul nu a mai putut continua meciul și a fost scos cu targa de pe teren în minutul 45+4 și, vizibil afectat, a început să plângă.

Brazilia a coborât pe locul trei în clasamentul preliminariilor, fiind depășită de Uruguay, dar diferența e făcută doar de golaveraj, cele două naționale având același număr de puncte, 7.

Neymar stretchered off in tears after an injury nearing halftime of Uruguay-Brazil.

This was the play that took Neymar out.

He was later seen hobbling to the locker room helped by someone. pic.twitter.com/iHmSHR4gUb

— Nico Cantor (@Nicocantor1) October 18, 2023