Cine este bruneta superbă din România care l-a fermecat pe Neymar. Starul brazilian a remarcat-o la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar – GALERIE FOTO

A stat pe scenă cu Lionel Messi și Kylian Mbappe, după finala Campionatului Mondial de Fotbal de anul trecut, iar acum i-a atras atenția lui Neymar. Adriana Paul, stewardesa care lucrează la o companie aviatică din Qatar, a intrat pe „radarul” starului brazilian. Atacantul lui PSG este foarte atent la toate mișcările ei.

România nu a avut echipă la Campionatul Mondial de Fotbal 2022, dar a avut o reprezentantă la finala senzațională în care Argentina a învins Franța. Adriana Paul este stewardesă la o mare companie mare din Qatar și a stat pe scenă cu Lionel Messi și Kylian Mbappe, în momentul în care s-au înmânat trofeele și medaliile. „Dacă ar fi trebuit să aleg să fac o poză cu Messi sau cu Mbappe, l-aș fi ales pe primul. Își merită respectul. A fost un moment unic să fiu cot la cot cu el pe aceeași scenă”, a declarat tânăra, care a fost alesă în urma unui concurs la care au participat 15.000 de persoane.

Frumusețea româncei din satul Bârsana i-a impresionat pe fanii fotbalului și chiar Neymar „a plecat la fentă”. Starul brazilian a început să o urmărească pe rețelele sociale și îi apreciază foarte des pozele.

Adriana Paul a acordat după finala Argentina și Franța un interviu jurnalistului playsport.ro. A spus că părinții ei au fost foarte mândri când au văzut-o în timpul transmisiunii live: o fată simplă, din satul Bârsana, pe scenă cu o mulțime de vedete din fotbalul mondial.

„Sunt cinci ani frumoși de când lucrez aici, sunt foarte mândră. Am descoperit cele mai frumoase locuri datorită job-ului pe care-l am. Eu sunt fata de la țară, vin tocmai din Bârsana, din Maramureș. Am stat cu bunicii, părinții. Mulgeam vacile dimineața și după plecam, pe cărare, la școală. Dacă aș spune aceste lucruri cuiva care locuiește aici, nu m-ar crede”, a declarat stewardesa.