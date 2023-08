Neymar a acceptat oferta și pleacă de la PSG pe un contract fabulos. Francezii l-au cumpărat cu 222 de milioane de euro de la FC Barcelona, paguba este uriașă

Neymar pleacă de la PSG după șase ani și lasă în urmă regrete, furie și o pagubă financiară de peste 140 de milioane de euro. Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat că starul brazilian a acceptat oferta lui Al Hilal și va avea un salariu fabulos în Arabia Saudită, la mare distanță totuși de Karim Benzema și Cristiano Ronaldo.

Nu mai este niciun dubiu! Neymar și-a făcut bagajele de la PSG și va ateriza în curtea celor de la Al Hilal, formație care a terminat pe locul trei în prima ligă din Arabia Saudită. Salariul brazilianului este fabulos: 80 de milioane de euro pe sezon. Suma este una spectaculoasă în condițiile în care la gruparea franceză nu câștiga mai mult de 40 de milioane de euro pe an.

Jurnalistul Fabrizio Romano susține că atacantul sud-american și-a dat acordul pentru un contract pe doi ani, iar agenții lui pun la punct în aceste ore ultimele detalii, înainte de semnarea documentelor. Totalul este așadar de 160 de milioane de euro.

Al Hilal are preparing formal documents to be checked on Monday in order to get Neymar Jr deal done 🚨🔵🇧🇷 #Neymar

Player already approved the move, two year contract — lawyers will be on it.

Al Hilal already booked medical tests; waiting for Ney’s camp final green light. pic.twitter.com/EH9VZgeodX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023