Muzica generată de inteligența artificială nu va câștiga un Grammy în curând: explicația specialiștilor

Dar melodiile scrise de oameni cu unele elemente generate de inteligența artificială ar putea.

Se pare că Fake Drake nu va lua acasă un Grammy. CEO-ul Recording Academy, Harvey Mason Jr., a declarat săptămâna aceasta că, deși organizația va lua în considerare muzica cu voci sau instrumente generate de AI pentru recunoașterea premiilor, va premia doar melodiile scrise și interpretate „în mare parte de un om”.

„În acest moment, vom permite trimiterea muzicii și a conținutului AI, dar premiile Grammy vor avea voie să meargă doar către creatorii umani care au contribuit creativ în categoriile adecvate”, a spus Mason într-un interviu pentru Grammy.com. „Dacă există o voce AI care cântă melodia sau instrumente AI, o vom lua în considerare. Dar într-o categorie bazată pe scrierea de cântece, trebuie să fi fost scrisă în mare parte de un om. Același lucru este valabil și pentru categoriile de performanță – doar un interpret uman poate fi luat în considerare pentru un Grammy. Dacă AI a scris melodiile sau a creat muzica, aceasta este o altă considerație. Dar Grammy va merge la creatorii umani în acest moment”.

Ce rol are inteligența artificială în industria muzicală

Comentariile CEO-ului înseamnă că melodia falsă a lui Drake și The Weeknd, „Heart on My Sleeve”, care a devenit virală la începutul acestui an, înainte de a fi ștearsă de pe platformele de streaming din cauza drepturilor de autor, nu ar fi eligibilă.

Pe de altă parte, ridică întrebări despre artiști precum Holly Herndon, care a folosit o versiune AI a vocii sale pentru un cover al piesei „Jolene” a lui Dolly Parton.

Sau, de altfel, există următoarea piesă „finală” a grupului Beatles despre care Paul McCartney spune că va folosi inteligența artificială pentru a o crea.

Mason a recunoscut că AI ar da peste cap industria muzicală: „AI va avea o contribuție absolută, fără echivoc, în modelarea viitorului industriei noastre”, a spus Mason. „Deci, trebuie să începem să planificăm în jurul acestui lucru și să ne gândim la ce înseamnă asta pentru noi. Cum ne putem adapta? Cum putem stabili standarde? Există o mulțime de lucruri care trebuie abordate în jurul AI în legătură cu industria noastră”.